Hamáček: Funkci nepoložím, ministra vyřeším brzy

Ústecký kraj byl zásadně proti vstupu do vlády a po celou dobu, co ve vládě jsme, tak dělal vše, abychom odešli. Takže jejich výzva mě nepřekvapila. Jediné, co mě na jejich usnesení zaráží, je schizofrenní postoj. Chtějí moji hlavu za to, že jsme ve vládě s Andrejem Babišem, a současně podporují Jaroslava Foldynu, který řekl, že bude podporovat vládu i bez soc. dem. Takže by si kolegové měli ujasnit, co chtějí.