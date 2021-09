Hamáček: Doufám, že zatáčku smrti vybereme

Do voleb zbývají dva týdny, přičemž soc. dem. se potácí kolem hranice volitelnosti. Jste nervózní?

Nejsem nervózní. Děláme vše, aby sociální demokracie ve volbách uspěla a dosáhla minimálně výsledku z minulých sněmovních voleb.

Tedy aspoň sedm procent?

Přesně tak. Naše úsilí jsme schválně nakoncentrovali do posledních týdnů před volbami. Nechtěli jsme v létě kazit lidem dovolenou politikou. Teď jde o to, oslovit maximum lidí, protože podle posledních průzkumů se ukazuje, že jsou tady možná tři desítky procent nerozhodnutých voličů. Na ty se soustředíme.

Ptáme se proto, že při našem posledním rozhovoru v květnu jste říkal, že to budou první volby, které budou o vás jako o Hamáčkovi, protože pokud se ČSSD nedostane do Sněmovny, v jejím čele skončíte. My dodáváme, že budou i o tom, jestli soc. dem. poprvé v novodobé historii Česka vypadne ze Sněmovny.

Znovu říkám, že nějak extrémně nervózní nejsem. Jsem přesvědčen, že soc. dem. bude po volbách v parlamentu, a jinou alternativu si nepřipouštím.

Pokud to nevyjde, co budete dělat?

Uživím se. Samozřejmě platí, že pokud bychom ve volbách neprošli, do vedení strany musí nastoupit někdo jiný a já zůstanu řadovým členem.

Máte na mysli třeba vaši místopředsedkyni a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou?

Když říkám, že nepřipouštím alternativu, že bychom se do Sněmovny nedostali, tak přece nebudu spekulovat o svém případném nástupci.

V horké části kampaně ostře útočíte nejen na ODS, ale také na Babišovo hnutí ANO. Není to pokrytectví, když jste spolu seděli dvě volební období ve vládě?

Od všech politiků a analytiků pravidelně slýchám, že jsme na ANO příliš mírní. Tak nevím, kde jste přišli na to, že útočíme na ANO. Je tady možná jedna výjimka, kdy jsme se razantně ozvali proti plánu ministra zdravotnictví Vojtěcha mít tady nemocnice dvojí kategorie a v principu ty menší uzavírat nebo nějakým způsobem upozaďovat. S takovým plánem zásadně nesouhlasíme, protože by omezil dostupnost zdravotnické péče. Na co útočíme, je spojení ANO s ODS.

Máte dojem, že je taková koalice možná, když ODS potažmo trojkoalice Spolu opakuje, že s babišovci nikdy?

Všichni vidíme plejádu politiků ANO, kteří říkají, že jsou pravičáci a že by bylo nejlepší, aby už v roce 2017 vznikla společná vláda ODS a ANO. Připomínám výroky třeba paní ministryně financí Schillerové, poslance Kolovratníka nebo hejtmana Vondráka. I v ODS jsou vidět náznaky, že by jim to tolik nevadilo. Přece jen ODS je dvě volební období mimo vládu a už se na ni třese. Kromě toho ANO je programově velmi flexibilní, takže říkám, že v takovém případě všechno, co jsme ve vládě vybojovali, by se začalo rušit.

Donutili jsme pravicové hnutí ANO miliardáře Babiše, aby prosazovalo náš levicový program… Tato politika je trnem v oku politickým silám hájícím zájmy obřích firem a miliardářů, kteří chtějí Česko jako zdroj levné práce.“ To jsou dvě citace z vašich dopisů straníkům. To není útok na stále ještě koaličního partnera?

Co na tom není pravda? Pokud říkám fakta, tak to přece nejde brát jako útok.

Že vám tato, jak říkáte, fakta, nevadila osm let?

Vždyť ale současně říkám, že dokud jsme s nimi byli ve vládě, dařilo se nám je držet vlevo.

Opakovaně tvrdíte, že jste ve vládě přiměli ANO, aby podpořilo vaše návrhy v podobě vyšších důchodů, minimální mzdy, náhradního výživného, rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči. Čím to je, že vaše voličská podpora tomu neodpovídá?

První dva roky ve vládě se nám dařilo i podle průzkumů být nad minulým volebním výsledkem. Pak vláda dostala ránu za covid. Klesla podpora ANO, klesla podpora ČSSD. Hnutí ANO už tu zatáčku vybralo a já doufám, že do voleb tu zatáčku smrti vybereme taky.

Plyne z vašich slov, že pokud se dostanete do Sněmovny a ANO by skládalo vládu, půjdete s nimi znovu do holportu, nebo byste případně převzali roli komunistů jako podporovatelů?

Mohu odpovědět jen tak, že koalice se dělají až po volbách, a úkolem každé strany je prosazovat její program. To se samozřejmě z pozice vládní strany dělá lépe než z opozice. Nicméně opozice není sprosté slovo, a pokud by se ukázalo, že soc. dem. nemůže svůj program prosazovat, tak skončíme v opozici. Jediné, co v tuto chvíli mohu jednoznačně říct, je, že do žádné vládní spolupráce bychom nešli s SPD a Přísahou.

To vám vadí na Přísaze?

Podle mého názoru je to naprostá anomálie, je to hnutí založené na jednom bývalém policejním útvaru, hnutí jednoho muže, kterým je pan Šlachta, jehož jediným cílem je pomsta.

O babišovcích se také mluví jako o hnutí jednoho muže.

Při vší úctě kvalita politiků ANO je trochu jinde než kvalita kandidátů Přísahy, které jsem viděl.

Ačkoli si nepřipouštíte volební debakl, nepřipomíná vám jako zkušenému politikovi situace soc. dem. příběh lidovců, kteří se uvnitř strany začali hádat a ve volbách 2010 poprvé úplně vypadli na jedno volební období ze hry?

Znovu opakuji své přesvědčení, že se soc. dem. do Sněmovny dostane. A pak už bude záležet na tom, zda budeme mluvit jedním hlasem, jak jsme se na našem sjezdu dohodli, anebo vypuknou nějaké vnitrostranické hádky.

Opravdu mluvíte jako strana jedním hlasem? Zvenčí to tak občas nevypadá.

Řekl bych, že od sjezdu je klid.

A co zásah stranického vedení do kandidátek na jižní Moravě nebo v Praze, který vyvolal nelibost straníků a odchod některých členů?

Rozhodně nejsme jediná strana, která měnila kandidátky. Pokud nese vedení strany odpovědnost za volby, tak má taky právo rozhodnout, s kým do těch voleb půjde. Já jsem odmítl jít do voleb s kandidáty, kteří říkali, že soc. dem. má vystoupit z vlády a že vedení strany to dělá blbě. Strana musí jít do voleb naprosto srozumitelně. Proto říkám, že od sjezdu působíme srozumitelně, protože ustala neustálá kritika.

V posledních dnech ale právě z Prahy zní kritika, že jste sice vyměnili lidi na kandidátce, když jste do čela postavili Maláčovou a Matěje Stropnického, ale nechali jste na ní bývalého člena Národních socialistů Bohdana Babince, který vaši stranu opakovaně ostřeloval, když v minulosti kandidoval za krajně pravicovou Dělnickou stranu sociální spravedlnosti.

Přiznávám, že o tomto člověku, který je na dvacátém místě kandidátky, opravdu nic nevím. To je spíš otázka na pražskou soc. dem. A pokud říkáte, že v Praze zní tato kritika, tak podle informací, které já mám z pondělního jednání krajského předsednictva, tak vyškrtnutí pana Babince nikdo nenavrhoval. Nerozumím tedy tomu, proč dneska někdo tvrdí, že je to věc vedení strany.

Nabízí se otázka, jestli pana Babince nedoporučil expremiér a exšéf soc. dem. Paroubek, který po odchodu ze soc. dem. založil stranu LEV 21 – Národní socialisté a nyní se netají tím, že vám před volbami pomáhá a třeba spolu s Maláčovou a Stropnickým rozdával mezi lidmi letáky s programem soc. dem.?

Žádnou souvislost v tom nevidím a znovu opakuji, že opravdu nevím o všech kandidátech na dvacátých místech. Zeptejte se jiných předsedů stran, zda takové informace mají. Pro mě je důležité, že je na prvním místě Jana Maláčová a za ní Matěj Stropnický, kteří mají šanci uspět.

Když mluvíte o Maláčové a Stropnickém, pak někteří lidé tvrdí, že tato „hustá dvojka“, jak si říkají, je nejvíc viditelná, zatímco vy jako předseda nikoli. Souhlasíte?

Nechtějte po mně, abych vám ukazoval diář akcí, které každodenně absolvuji. Rozhodně nemám pocit, že se někde flákám. Naklonovat se ale fakt neumím, mám pocit, že jsem jako motorová myš. Opravdu dělám, co mohu.

Co říkáte kontrolám ve firmách, do kterých se dvojice pustila kvůli dodržování pracovních podmínek?

Důvod byl jasný. Přece se veřejně šušká, jak některé firmy zacházejí s minimální mzdou. Zaměstnanci vyplatí právě tuto mzdu a zbytek mu dají na ruku, aniž by se z toho platily odvody. Proto Jana Maláčová spustila tyto kontroly, aby se upozornilo na to, že dochází k řadě podrazů. A kvůli několika fotkám se do ní pustili kritici, že dělá spolu se Stropnickým kampaň. Já jsem přesvědčen, že akce naopak přispěla k tomu, že spousta lidí dostala odvahu a řekli, že i v jejich firmě to není v pořádku. Cílem přece je, aby se dodržoval zákoník práce, aby lidé nebyli vykořisťováni.

Ve vašem programu se snažíte získat voliče sliby, např. na další zvyšování důchodů, platů, minimální mzdy, porodného, což podle kritiků může výrazně navýšit výdaje státního rozpočtu. Považujete to vůbec za reálné ve chvíli, kdy se mluví o dluhové brzdě, která může nastat za dva nebo tři roky?

Jako jediná strana jsme poctivě velmi detailně sepsali volební program, kde jsme nejen řekli, co chceme, ale také, kde na to vezmeme. Pokud si přečtu naši konkurenci, tak jsou to velmi obecné formulace. Třeba pokud spočítáte sliby koalice Spolu, tak je to dalších dvě stě miliard korun navíc. Zajímalo by mě, kde chtějí na to vzít peníze.

Třeba i snížením počtu státních zaměstnanců, jak tvrdí…

Dobrá, tak si řekněme, jak je to se státními zaměstnanci. Nám je vyčítáno, že jsme nabrali plno státních zaměstnanců. Pokud se ale podíváte na poslední analýzu, která byla publikovaná tento týden, tak za loňský rok klesl počet státních úředníků zhruba o dva a půl tisíce. Co narostlo, jsou počty učitelů a pracovníků ve školství, což bylo asi o čtyřicet tisíc. Zvýšily se počty policistů, hasičů a vojáků. Já sám tento fakt dokládám na objektu ministerstva vnitra: pracuje zde stejně úředníků jako v roce 2004.

Zajímalo by mě, kolikrát chce koalice Spolu snížit celou státní správu, aby ušetřila dvě stě miliard. To je úplný nesmysl. Na tom nejsou schopni ušetřit ani desítky miliard. Proto říkám, že peníze vezmou zvýšením DPH, čímž lidem zdraží potraviny a de facto všechno. My tvrdíme, že je možné získat peníze zdaněním bank, nadnárodních korporací a velkých firem.

Kritici těchto nápadů ale tvrdí, že to může vést stát až k bankrotu.

To jednoznačně odmítám. Když mluvíte o minimální mzdě, pak je v ČR nižší než na Slovensku nebo v Polsku a nemám pocit, že by polské nebo slovenské firmy krachovaly. V Německu se debatuje o minimálně mzdě 12 eur (300 korun) na hodinu, přitom tytéž firmy, které mají platit v Německu 12 eur na hodinu, tady neplatí ani třetinu. A pokud banky odsud vytahují desítky miliard do zahraničí svým mateřským bankám třeba ve Francii nebo Belgii, tak co je špatného na tom, že by tady měly aspoň část těchto zisků nechat? Pokud tady Google neplatí žádné daně, tak je to taky špatně.

Nejde jen o zahraniční firmy, ale i o ty české.

Když se bavím s českými firmami, tak by nárůst korporátní daně o dva procentní body unesly a mohlo by se jim to kompenzovat rychlejšími odpisy, což by uvítaly. U nás politika degradovala tak, že se těm firmám říká: Můžete mít všechny výhody a nebudete platit daně. Andrej Babiš slibuje: Já vám udržím životní standard a nebudu sahat na daně. To je nesmysl. Má snad někde ropný vrt? Jinak to není možné.

Jak chcete kompenzovat pět týdnů dovolené, zkrácený pracovní den, a v budoucnu dokonce čtyřdenní pracovní týden?

Uvedu klasický příklad. Firma se rozčiluje, že nemá svářeče, a v inzerátu jim nabízí 22 tisíc hrubého. Za tolik žádný svářeč dělat nepůjde. Tady jde o to, aby firmy lidi adekvátně zaplatily. Pokud to neumí, pak neuspějí.

Pokud jsou tu firmy, které jsou schopné dát svým lidem pět týdnů dovolené, tak by to neměl být problém i pro jiné. A minimální mzda české podnikatele nezajímá, protože tvrdí, že u nich ji nikdo nebere. Naším cílem je, aby platili zaměstnance férově.

Vytáhli jste do boje proti agenturám práce, které často zprostředkovávají cizince. Jak do toho zapadají státní programy na dovoz pracovní síly ze zahraničí?

Zaměstnávání přes agentury práce, to je novodobé otroctví. Proto je chceme zrušit nebo výrazně regulovat. Státní programy jsou něco jiného. Ty programy, které jsou cíleny na vědce, softwarové inženýry a další kvalifikovanou sílu, jsou v pořádku.

Ale je tu snaha dovézt sem desítky tisíc nekvalifikovaných, de facto námezdních dělníků, kteří budou přes agentury práce dělat za strašlivých podmínek. To je náš spor s premiérem a koalicí Spolu, kteří chtějí řešit nedostatek pracovních sil dovozem 300 tisíc zahraničních dělníků. Takové množství cizinců bude konkurencí českým dělníkům, protože ukrajinský svářeč za těch 22 tisíc dělat bude. A navíc to může zvýšit kriminalitu, sociální problémy.

Před minulými volbami jste slibovali, že zajistíte byty pro mladé lidi, což se evidentně nepovedlo. Co jste pro to udělali?

Bydlení se dá považovat za největší selhání všech polistopadových vlád, protože žádná s návrhem na řešení nepřišla.

To neudělala ani ta vaše. Zákon jste sice připravili, ale zůstal jen na papíře.

Leží ve Sněmovně, protože kolegové měli asi jiné priority. Kdyby prošel, tak ceny bytů spadly o třetinu. Byty se sice staví, ale jsou zoufale nedostupné, protože třetinu skoupí spekulanti, kteří vydělají na tom, jak ceny raketově stoupají. To je vlastně perpetuum mobile.

Proto jsme přišli v návrhem na vznik Státního bytového fondu nebo s penalizací za prázdné byty. Pokud nezasáhneme proti spekulantům, tak se ta situace nezmění.

Teď slibujete, že zachováte nízkou daň z nemovitosti pro první až třetí nemovitost na fyzickou osobu. Znamená to, že každá osoba bude zvýhodněna při vlastnění tří bytů nebo domů? To není spekulace?

Nechceme postihnout ty, kteří si koupí byt, chalupu a třeba ještě byt pro své děti. Když má někdo dva byty, na které si poctivou prací našetřil, není spekulant. To jsou ti, co mají byty čtyři, nebo dokonce dvě stovky. Dvě stě dětí asi nikdo nemá. To je spíš než o jednotlivcích o různých bytových fondech.

Námi navrhovaný státní fond by vykupoval prázdné byty a umisťoval by do nich potřebné lidi. Do fondu by se vložily peníze, které jsou dnes určené na podporu bydlení, což je deset miliard ročně.

Jak chcete kontrolovat, zda v bytech někdo bydlí? Piráti přišli s myšlenkou kontroly podle elektroměrů, ale pak z toho raději vycouvali.

Máme přece katastr nemovitostí a tam se velmi jednoduše zjistí, kdo má kolik bytů, a dá se jednoduše doložit, jestli je ten byt pronajatý, nebo není.

Není právě i nedostupnost bydlení jedním z důvodů, proč jste pohořeli u středoškoláků, mezi kterými jste v nedávném průzkumu dostali 2,4 procenta hlasů? Ti přece budou za čtyři roky voliči. Jak je chcete získat?