Hamáček: Debata o Sputniku je vyřešená

Vicepremiér přitom ve středu ohlásil cestu do Moskvy, jejímž účelem mělo být jednání o dodávkách vakcíny do ČR. Odletět do Moskvy měl dnes. V pátek cestu, kterou kritizovali premiér Andrej Babiš (ANO) i opozice, zrušil. V sobotu ráno uvedl, že do Moskvy nepoletí kvůli tomu, že je nutná jeho účast na pondělním jednání vlády. Večer pak spolu s premiérem oznámil vyhoštění pracovníků ruské ambasády.