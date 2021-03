Hamáček: Česko by mělo požádat Německo o pomoc s pacienty do konce příštího týdne

Česko bude o možnosti umístit covidové pacienty do německých nemocnic žádat případně do konce příštího týdne. Ve středu to sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle ministra bude totiž tlak na nemocnice vrcholit v příštích osmi nebo devíti dnech, pak už by měl povolit. Opatření totiž podle něj pomalu zabírají.