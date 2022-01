Gripeny stárnou, armáda chce víc stíhaček

Čeští piloti už sedmnáct let létají se švédskými stíhačkami Gripen. Za pět let skončí pronájem všech čtrnácti těchto strojů a ministerstvo obrany s vládou musí do té doby vyřešit, v čem budou čeští piloti chránit české nebe. Na generálním štábu proto už finalizují materiál, podle kterého by mělo vedení obrany a poté vláda nové stíhačky vybírat.