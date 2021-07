Foťte se před Penamem, děvenky, odpálkovala starostka ministryně

„Tak se ke mně chtějí přijet blejsknout KD z MMR (Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO – pozn.red.) a AS z MF (Ministryně financí Alena Schillerová za ANO – pozn.red.). Prý že máme krásný projekt z IROP (Integrovaný regionální operační program). Nene, děvenky, sami jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budem pouze EU directissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem,“ napsala Potučková na twitteru

Pro Novinky následně Potučková doplnila, že ji naštvalo, že si u ní chtěly ministryně z vládního hnutí ANO dělat kampaň. „Volala mi sekretářka z ministerstva pro místní rozvoj, že jede paní ministryně Dostálová do regionu a chce se podívat, co jsme vybudovali, což bych ještě brala - je to zastupitelka Královehradeckého kraje. Ale poté doplnila, že by to byla společná návštěva s ministryní Schillerovou. V ten moment jsem zacouvala a řekla si, že tohle PR nebudu podporovat,“ zdůvodnila.