FOTO: Jak vypadají sbírky pro Ukrajinu po měsíci

Po hektickém začátku, kdy tisíce lidí začaly přispívat penězi, jídlem a oblečením, se situace začíná zklidňovat a jednotlivé sbírky už nejsou tak zahlcené. Novinky se podívaly do dvou organizací, a to do Domu národnostních menšin a objektu Železnice pomáhá na pražském Smíchovském nádraží. Obě organizace dopravily na Ukrajinu už stovky tun potřebného materiálu a stejně jako jiné fungují na dobrovolnické bázi.