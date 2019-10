Filip s Babišem: Do zdravotnictví půjde navíc 11 miliard, KSČM podpoří rozpočet

Poslanci KSČM by měli ve Sněmovně v prvním čtení podpořit návrh státního rozpočtu na rok 2020. Po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o financování zdravotnictví to řekl šéf komunistů Vojtěch Filip. Menšinová vláda ANO a ČSSD hlasy KSČM ke schválení rozpočtu potřebuje. Do zdravotnictví má jít navíc 10,8 miliardy korun.