Filip: Chceme prosadit zaručený důchod 12 tisíc

Chcete garantovaný důchod pro všechny, o co jde?

V Česku je 120 tisíc důchodců, kteří jsou pod hranicí životního minima, a 260 tisíc, kteří mají důchod nižší než 10 tisíc korun. A my bychom chtěli zavést garantovaný důchod ve výši 12 tisíc.

Pro rozpočet by to znamenalo osm miliard ročně, což systém příliš nezatíží, a těm lidem, kteří mají nízký důchod, často ne vlastní vinou, to pomůže z hmotné nouze.

Nevyvolá to mezi lidmi zlou krev, když dostane stejný důchod člověk, který poctivě pracoval, ale nevydělával mnoho, a kdo život proflákal?

Není to totálně spravedlivé, ale zjednoduší to systém, protože odpadnou různé sociální příspěvky na bydlení apod. a hodně lidem to pomůže.

Nastal čas, kdy komunisté zasednou ve vládě?

KSČM nyní nesla vládní odpovědnost, aniž by byla ve vládě. Ve vládě ani být nemohla. Rozpor v programech v bezpečnostní a zahraniční politice je příliš velký. Nemůžeme vstoupit do vlády, která se opírá o NATO a nerespektuje univerzální postavení Rady bezpečnosti OSN.

Pokud voliči nedají většinu koalicím Pirátů se STAN a Spolu, je možná vláda ANO, SPD a soc. dem. a komunistů. Je podle vás reálná?

My jsme tolerovali vládu ANO a ČSSD. Měli jsme sedm podmínek. Vláda byla úspěšná, v letech 2017 a 2018 snižovala státní dluh. Pak přišla pandemická krize. KSČM nesla velkou odpovědnost, protože jsme podpořili rozpočet. Udělali jsme dobře, protože jsme antivirovými programy udrželi zaměstnanost a funkčnost některých podniků. A teď se ukazuje, že v některých segmentech je růst až osmiprocentní.

Utekl jste mi z otázky.

Odhady jsou ošidné a já nechci spekulovat.

Nechci váš odhad, ale chci slyšet, zda jsou to pro vás přijatelní partneři.

Určitě víte, že jsme v roce 2018 uzavřeli dohodu pouze s ANO, protože ČSSD nenašla odvahu zrušit přežité bohumínské usnesení, které jim zakazuje vládní spolupráci s KSČM. S SPD se nám spolupracuje těžko, protože jejich návrhy hraničí spíše s ultrapravicovými názory, ale věcně s nimi není problém. Takové spojení, o kterém mluvíte, by žádalo velmi vážnou politickou debatu v ústředním výboru strany.

Nebyla chyba tolerovat vládu? Podle vás byla úspěšná, ale KSČM to neprospívalo, protože v době, kdy jste ji tolerovali, jste projeli všechny volby. Připomenu loňské krajské volby, z 86 mandátů jste získali jen 13. To byl debakl.

To je otázka, kterou si kladu stále. Je to možné takto posuzovat, ale výsledek voleb nepřipouštěl žádnou jinou variantu. Po půlroční ústavní krizi jsme odpovědnost přijali.

Pravda, mohli jsme toleranci vypovědět dřív, ale abychom v koronavirové krizi nevystavili stát turbulencím, tak jsme to neudělali. Stálo nás to obrovský politický kapitál, ale na druhou stranu jsme ukázali, jakou odpovědnost KSČM unese.

Co se vám podařilo prosadit? Důchody by valorizovaly ANO s ČSSD bez vás.

S tím nesouhlasím. Mohli to už udělat ve vládě s KDU-ČSL, ale tehdy důchody rostly málo, ale my jsme prosadili, aby důchody rostly o 800 až 900 korun. Ale pro nás bylo stěžejní, že jsme zajistili ochranu přírodního bohatství.

Podařilo se vykoupit OKD. Z krachujícího podniku se stal podnik, který přinášel do rozpočtu miliardy, protože se nevyváděly do zahraničí a na mzdy manažerů. Zajistili jsme, že lithiové ložisko zůstalo zcela v rukou státu. Také jsme dokázali, že se zrušily tři dny neplacené nemocenské. Vláda ČSSD pod vedením Bohuslava Sobotky to neudělala.

Určitě ve vládě nebudeme, protože nevidím u ANO ústup od členství v NATO, které teď zcela selhalo.

Další vaší podmínkou bylo nezdražovat bydlení. Za této vlády se zdražilo jako nikdy. Chtěli jste zákon o obecném referendu. Nic. Předat vodovodní infrastrukturu obcím a krajům. Taky nic.

Zákon o lidovém hlasování vzdalo hnutí ANO. My to nevzdáváme, stejně jako boj o ochranu vody, ale v tomto období jsme s tím neuspěli. Program na výstavbu v malých obcích jsme na ministerstvu financí zajistili.

Teď by bylo potřeba, aby se stavělo 40 tisíc bytů ročně, aby se stavěly družstevní byty. My to máme v programu, protože je skandální, že při tak nízkých českých mzdách je nájemní bydlení dražší než v Rakousku. Pokud by se KSČM měla rozhodovat o účasti na vládě, tak podpora bydlení bude zásadní bod dohody s příští vládou.

Budete případně příští vládu ANO tolerovat?

Určitě ve vládě nebudeme, protože nevidím u ANO ústup od členství v NATO, které teď zcela selhalo.

Za vašeho předsedování se postupně komunisté vytrácí z politické mapy. Teď se pohybujete často na pěti šesti procentech i níž. Proč se vám propad nepodařilo zvrátit?

Za mého předsednictví nejdříve došlo v roce 2013 k posílení, jak poslanců, tak krajských zastupitelů, ale po roce 2016 se to nepodařilo stabilizovat. Věřím, že nové vedení na to najde recept, protože já jsem ho evidentně nenašel. Proto mé rozhodnutí, že na sjezdu 23. října v čele strany skončím, je správné.

O funkci ve vedení strany usilovali lidé, kteří by zahodili 25 let práce Miroslava Grebeníčka, Miloslava Ransdorfa nebo Pavla Kováčika, a to jsem nechtěl dopustit

Neměl jste skončit dřív, když se vám nedařilo?

Měl jsem to v úmyslu už dřív v roce 2016, ale o funkci ve vedení strany usilovali lidé, kteří by zahodili 25 let práce Miroslava Grebeníčka, Miloslava Ransdorfa nebo Pavla Kováčika, a to jsem nechtěl dopustit.

Proč podle vás už není o komunisty zájem?

V celé Evropě jsou levicové strany v depresi, protože lidé hledají nový recept v nových subjektech. Vždy se spálí, protože tu vznikají strany na jedno použití. Toto ale skončí a lidé se vrátí k historickým stranám a i levicové radikální a komunistické strany budou zase na vzestupu. Protože si lidé uvědomí, že strany bez minulosti nemohou mít ani budoucnost.

Není u vaší strany minulost spíš přítěží?

To je všeobecný omyl. My jsme jako KSČM vznikli před 31 lety a neseme zátěž naší předchůdkyně KSČ. Tu nám odpůrci vyčítají, ale politice KSČM nemohou vyčítat nic. Naše historie ve srovnání s korupční historií ODS, TOP 09 nebo ČSSD je úplně čistá.

Když jste v červnu startovali kampaň, tak jste říkal, že velkou devízou všech kandidátů KSČM je, že nemusí řešit žádný skandál. Ale vy sám teď čelíte podezření, že vy nebo váš asistent jste přijali půl milionu korun od obviněného podnikatele Tomáše Horáčka. Neměl byste raději, abyste nepoškozoval stranu, z kandidátky odstoupit?

Zásadně to odmítám. Nic jsem nepřijal. Jestli chce pan Horáček mít nějakou výhodu jako spolupracující obviněný, je to jeho postup. Obvinění mohou lhát, to jako advokát znám. Policii jsem podal vysvětlení a ve spisu je, že jsem nic nespáchal a že vůči mně je celá věc odložena.

Ptal jsem se, zda byste neměl odstoupit, abyste KSČM nepoškozoval.

Proč? Důvěru našich lidí evidentně mám. My jsme to zažili už u exposlance KSČM a bývalého zaměstnance vězeňské služby Josefa Vondrušky, který byl vláčen médii (političtí vězni ho obvinili, že byl jako dozorce krutý – pozn. red.), ale nakonec vyhrál soud, že nic nespáchal. A protože mám čisté svědomí a nemám čas na očistu z křivého nařčení, tak odstupovat nebudu.

Proč jste neskončil v dubnu, kdy pro vaše odvolání byla většina ústředního výboru, byť nebyla dvoutřetinová, jak to požadují vaše stanovy? Stranu vedete do voleb, ale po nich jako předseda skončíte. Není to podvod na voličích, protože předseda, který jim něco slibuje, to už po volbách nebude garantovat?

Byl jsem připraven skončit na sjezdu, ale ten se nekonal kvůli koronaviru. Není to podvod, protože u nás nerozhoduje Vojtěch Filip, ale stranické orgány.

O tom, jestli rezignujete, přece nerozhodují kolektivní orgány, ale vy sám. Kdybyste odešel, tak si strana určitě nového předsedu zvolí a pro voliče by to bylo férovější než přešlapování, které předvádíte.

Nepřešlapujeme. Řekl jsem, že končím, a v jižních Čechách nekandiduji z prvního místa.

I tak to vypadá, že jste neskončil, abyste se dostal na kandidátku a zůstal poslancem.

Tak to není, proto jsem usiloval, abych byl až druhý. Když se poslancem nestanu, budu pracovat jako advokát v Českých Budějovicích.

Koho doporučíte na své místo na sjezdu KSČM?

Vím, kdo je nejlépe připravený, a doporučím jej, ale až delegátům sjezdu.

Kolegyně europoslankyně Konečná to asi není?

Je jednou z horkých kandidátek, ale víc se ode mě nedozvíte.

Ve volebním programu říkáte, že chcete, aby ženy a muži na stejném místě brali stejnou mzdu. Stejně tak slibujete, že zabráníte zdražování. To jsou dost nesplnitelné sliby, ne?

Podle mého je správné mít takovéto požadavky. A nemáte pravdu, že to nejde. Existuje zákon o cenách a ten můžeme za určitých okolností použít, ať už jde o energie, nebo vodu. Lze to použít regionálně i u potravin.

Tak můžete ale regulovat jen velice omezeně.

To ale může hrát svou roli. Podívejte se, co se stalo, když jsme prosadili zákon o významné tržní síle. Obchodní řetězce si uvědomily, že lze zákonem zlepšit postavení firem, které nemají dobré postavení na trhu. Mě zarazilo, že pro některé farmy je výnosnější samosběr, než aby své produkty nabídly řetězcům.

Navrhujete výrazné zdanění nadnárodních korporací. Proč jen jich?

Chceme, aby všechny právnické osoby měly nejméně dvě sazby daně. Při obratu nad 100 milionů – ať jsou české, nebo zahraniční – by se měla sazba zvýšit na 25 procent. Není možné, aby malý podnik platil stejnou sazbu jako velká firma, která potřebuje mnohem více služeb státu než malé firmy.

Nevyžene to investory?

Nevěřte tomu, protože tak kvalifikovanou pracovní sílu a infrastrukturu každá země nemá. Navíc u nás je velká základna vědy a výzkumu. Před 60 lety byl uveden na trh proudový letoun Delfín a i dnes máme pokračovatele v L-39NG. Což je ukázka, že v Česku nejsou jen montovny.

Do EU jsme vstupovali na základě referenda, a když je poptávka po tom, abychom vystoupili, tak se nedá vystoupit jinak než referendem. Podle mého je tu 35 procent lidí, kteří by chtěli vystoupit.

Vy rád lobbujete za Aero Vodochody. Proč?

Lobbování není správné slovo, ale vždy podporuji české výrobce v zahraničí a jsem na to hrdý. Klidně porušuji zákon o reklamě a říkám, že nejradši piju budvar.

Pomohl jste Aeru prodat L-39NG do Vietnamu, kde máte dobré kontakty?

Když jsem byl ve Vietnamu, mluvil jsem tam o tom, a když tu byl naposled předseda vietnamské vlády, tak jsem mu to připomněl.

Proč chcete referendum o setrvání Česka v EU?

Do EU jsme vstupovali na základě referenda, a když je poptávka po tom, abychom vystoupili, tak se nedá vystoupit jinak než referendem. Podle mého je tu 35 procent lidí, kteří by chtěli vystoupit. A já jsem pro to, aby referendum proběhlo.

Jaká je alternativa pro Česko mimo EU?

Těch je několik. Jeden koncept se jmenuje Trojmoří, tedy spojení zemí od Baltu k Černému moři a k Jadranu.

To přece ale není alternativa. Co vám na EU vadí? Přes všechny nevýhody nás členství neuvěřitelně nakoplo.

Nelíbí se mi, že je to takový byrokratický moloch. Nemám nic proti Radě Evropy a koordinaci, ale mám vše proti ztrátě suverenity.

Tomu rozumím, ale proč hned vystupovat?

Proč ne, Británie to také udělala. Vadí mi nadvládní systém EU, který může nařizovat vládám. Dokud nebude Evropská komise respektovat zájmy národních států a bude usilovat o většinové hlasování, tak se s tím nesmířím.

Jste i pro vystoupení z NATO, jak pak bránit Česko?

Jsou i jiné systémy, jak bránit schengenský prostor i naše hranice vlastními silami.

Chcete znovu vydávat šest procent HDP na obranu jako před rokem 1989?

Nechte té demagogie. Jak se brání Rakousko, Švédsko nebo Malta, které nejsou v NATO? To totálně prohrálo válku v Afghánistánu, do které se nechalo zatáhnout USA. Je to přežitý relikt studené války a je potřeba vytvořit jinou kolektivní obranu v Evropě. Pokud si to neuvědomíme, tak budeme jen služkou USA. To si už uvědomuje Macron i Merkelová.

USA dostaly v Afghánistánu lekci a už se do žádných intervencí nechtějí pouštět...

Lekci? Dostali na frak. Vypráskali je tam jako okupanty.

Proč okupanty?

Protože tam šli původně bez souhlasu RB OSN.

Mandát dostali několik měsíců poté, to vám nestačí?

Nestačí. USA si v té době myslely, že si mohou dělat, co chtějí. V roce 2011, když dostaly Usámu bin Ládina, tak neodešly a snažily se Afgháncům vnutit režim, který nepřijali.

Ale pořád jste mi neřekl, jak chcete zajistit bezpečnost Česka.

Vytvořit nový systém bezpečnosti, klidně na bázi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Měli bychom svolat novou bezpečnostní konferenci, jako byla v Helsinkách v roce 1975, protože ta už je dávno překonaná.

Navrhoval jsem vytvořit mezi­národní vyšetřovací tým. Pokud to BIS nechce, tak znamená, že lhali.

Británie vystoupila z EU a určitě vidíte, jaké problémy s tím má. Vy chcete, abychom vystoupili z NATO i z EU, což by přineslo strašný chaos.

To by nebylo ze dne na den. Proto říkám, že potřebujeme novou bezpečnostní konferenci pro Evropu a říci, jak má nová bezpečnost vypadat. Proč chce­te dál živit přežitý relikt studené války?

Protože nevím, jak nějaká bezpečnostní konference může vyřešit bezpečnost našeho státu.

Proč bychom se nemohli domluvit na nových principech spolupráce, na tom, že budeme respektovat Radu bezpečnosti OSN, že budeme spolupracovat jako rovnocenné národy?

Chcete narovnat vztahy s Ruskem. Jak to chcete udělat po Vrběticích?

On někdo věří, že to udělali ti dva údajní agenti?

Tvrdí to představitelé našeho státu na základě silných podezření. Vy máte nějaké jiné informace?

Nemám, ale jako právník říkám, že žádné podezření není důkaz. Byla to hrubá chyba české diplomacie. Mělo by se znovu začít jednat a vést politiku všech azimutů. Co dělala česká kontrarozvědka sedm let? Proč na to nepřišla dřív, proč tomu nezabránila?

Jakou to hraje roli na konečném výsledku?

Protože je totálně neschopná.

Jak teď ale chcete narovnat vztahy s Ruskem, aniž byste se pokořil?

Pokořit se neplánuji. Navrhoval jsem vytvořit mezi­národní vyšetřovací tým. Pokud to BIS nechce, tak znamená, že lhali. Proč Interpol nedovolil vydat na ty agenty zatykač? Protože pro to není důkaz.

BIS přece nemůže vytvo­řit mezinárodní vyšetřovací tým.

A proč BIS ten materiál ne­zveřejnila?

Zveřejnila jeho podstatnou část.

Ale není tam žádný důkaz. To znamená, že jsme zapomněli na presumpci neviny.

Ať ti agenti přijedou a čelí tomu obvinění.

Proč by sem jezdili a byli vůbec ve Vrběticích? Přelezli tam plot?

Proč je tak obhajujete?

Já je neobhajuji, ale chci, aby se to vyšetřilo. Pokud mají důkaz, tak ať je zavřou. Pokud připustím, že mohu někoho obvinit bez důkazů, tak se dostanu na scestí, protože pak nefunguje trestní právo.

Ale tak to mezi státy nefunguje. Mluvíte, jako byste nebyl loajální k našemu státu.

Naopak, jsem loajální, protože chci, aby se tady každý trestný čin vyšetřil.

Takže až tajné služby zjistí, že někdo chce narušit naši suverenitu, vy k tomu svoláte mezinárodní vyšetřovací tým a nebudete se bránit?

Chcete tím říci, že jako byl atentát v Sarajevu záminkou před první světovou, Gliwice před druhou světovou válkou, tak můžeme bez důkazů rozpoutat válku?

Tady někdo spustil válku? Vidím to spíš jako obranu.