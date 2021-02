Filip: Chceme jednat o novém nouzovém stavu, ne o prodloužení stávajícího

Pane předsedo, je čas na prodloužení nouzového stavu, o který vláda od podzimu již po sedmé žádá?

V každém případě je tu nová situace, která tu před tím nebyla. Už tu není jen původní nákaza koronavirem, ale kromě britské, se u nás již vyskytla ještě brazilská a jihoafrická mutace, takže je nutné udělat nějaká opatření.

Jaká? Třeba právě souhlas s nouzovým stavem, který by umožnil vládě přijmout ještě tvrdší opatření?

Podle mě je důležité řešení omezení pohybu lidí po republice. To ani za pandemického stavu, který zatím nemáme, nejde. To je věc, která lze řešit jen za nouzového stavu. Když se podívám na mapu toho šíření, tak je třeba ochránit hlavně jižní části země, protože uznávám, že se těžko bude omezovat pohyb mezi Prahou a středními Čechami. Ale jsou regiony, pro které by to šlo, a proto bychom asi pro nouzový stav ruku zvedli.

Budete mít i tentokrát nějaké podmínky pro to, abyste v pátek vládní žádost podpořili?

Ještě je tu druhá věc. Česká republika je pořád zemí, kam se především zpožďují dodávky od firem Astra Zeneca a Pfizer/Biontech. A ptám se, proč tím není postižena třeba Belgie, nebo jiné evropské státy?

Vyčítám ministrovi zahraničí Petříčkovi, že to neřeší a nechává to na jednání premiéra. Pro nás je důležité, pokud o nouzové stavu máme vůbec jednat, aby vláda řekla, jestli uloží Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv, aby pro Česko certifikoval další vakcíny, ať už z Číny, Ruské federace nebo od jiných výrobců ve světě. Protože jinak nejsme schopni realizovat ani i tak již roztáhlý čas pro proočkování občanů do konce června.

Na to tedy budete žádat odpověď od vlády před hlasováním?

Za těchto podmínek o případném nouzovém stavu chceme jednat. Ale ještě nemáme uzavřené politické stanovisko, zda žádost vlády podpořit. Rozhodnout se musíme do pátečního rána.

Tentokrát jste nedostali závazné doporučení svého výkonného výboru, takže se budete muset rozhodovat sami.

Nedostali, to je pravda. Ale já ještě budu jednat s těmi členy výkonného výboru, kteří se zdrželi hlasování s odvoláním na to, že měli málo informací. Proto je ještě chci oslovit a vysvětlit jim situaci.

Pokud se vám nepodaří získat jasné stanovisko členů výkonného výboru, co budete jako předseda strany doporučovat členům poslaneckého klubu?

O tom jednám.

Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, ale vy i řada dalších politiků tvrdíte, že vláda musí požádat o zcela nový nouzový stav.

Nejde prodlužovat nouzový stav, který tu podle rozhodnutí soudu neexistuje.

Pokud máme rozsudek pražského městského soudu a pokud ho v kasačním řízení Nejvyšší správní soud nezruší, pak tu máme judikát, že vyhlášení nouzového stavu 14. února byl neústavní krok. My neústavní krok nebudeme prodlužovat. Pod to se nepodepíšu. My jsme proto minulý týden nepodpořili ani usnesení, že tento nouzový stav skončí nabytím účinnosti pandemického zákona. Navrhneme proto v pátek vlastní návrh usnesení, které se s tím vypořádá.

Vláda nyní žádá prodloužení až do 31. března a k tomu chce souhlas poslanců.