Filip bude opět vysvětlovat majetkové přiznání

Filip měl odevzdat neúplné majetkové přiznání za rok 2018 a zatajit v něm vedlejší příjmy. Údajně se má jednat o půl milionu korun.V pátek by se měl Filip dostavit na magistrát a znovu k celé věci podat vysvětlení.

Ten se sám přiznal a předání peněz do detailu popsal. Filip údajně v majetkovém oznámení za rok 2018 u položky Jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary, pokud jejich souhrnná výše přesáhne v kalendářním roce částku 100 tisíc korun, uvedl „ne“. Přiznal pouze koupi vozů v hodnotě 730 tisíc korun a úvěr ve výši 204 tisíc korun.

Filip: Okamžitá rezignace je to nejlepší

Filip Právu ve středu řekl, že se ničeho nezákonného nedopustil. „Už jsem podával vysvětlení na českobudějovickém finančním úřadu i magistrátu. V pátek na jednání znovu přijdu a z vysvětlování strach nemám. Žádný úplatek jsem nepřijal, nic nezákonného jsem nespáchal. Majetkové přiznání jsem podal správně a nemám, co bych k tomu dodal. Doufám, že celá tato kauza se uzavře co nejdřív, protože je to celé nesmysl,“ řekl Vojtěch Filip.