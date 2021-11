Fiala: Za Blažkem není žádný stín, věřte mi

„Věci, které se vůči osobě Pavla Blažka objevují, jsou dlouhodobé. Řada z nich není ani pravdivá. Mám důvěru v to, že Pavel Blažek není člověk, za kterým je nějaký stín, kvůli kterému by nemohl vykonávat funkci ministra spravedlnosti,” postavil se Fiala za svého spolustraníka a nominanta do čela resortu spravedlnosti.