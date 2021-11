Fiala u Zemana až na normálním pokoji? Termín nejasný

Zinke už dříve v médiích připustila, že by mohlo dojít k přeložení prezidenta z JIP na běžný nemocniční pokoj, termín ale zatím nezazněl. „Jsme domluveni, že jakmile by k tomu došlo, tak bychom o tom informovali. Zatím nemám stanovený termín,” uvedla mluvčí ÚVN ve středu na dotaz Novinek.

Na aktuální dotaz ohledně změn zdravotního stavu prezidenta mluvčí nedokázala odpovědět. „Zatím to nedokážu komentovat. Nejsem ani průběžně informovaná, takže se k tomu nemůžu ani vyjádřit. Pokud bude co sdělit, tak sdělíme, jsme na to připravení,” poznamenala.