Fiala: Sázím na jednu kartu PirStan

Z průzkumu CVVM vyplývá, že i přes pokračující pandemii a vládní zákazy si lidé pochvalují život nejvíce od roku 2013, kdy skončila, jak známo, poslední vláda vedená ODS. A na konci července toto potvrdil další průzkum, v němž Češi dokonce hlásili, že se mají nejlíp za posledních 20 let. Máte pocit, že rozumíte tomu, co lidi skutečně trápí?

Lidé se mají po ekonomické stránce v mnoha směrech dobře, a to je krásné. A to není samozřejmě jenom zásluha vlády, ale je to určitě i tím, jak se rozvíjí ekonomika, jak lidé pracují, co se děje celkově v Evropě. To je samozřejmě dobře.

Ale myslím, že lidé jsou dost inteligentní na to, aby věděli, že jsou tu obrovské problémy, které se neřeší, a lidi to trápí. Lidem není jedno, co se v této zemi děje, jak tu vítězí populismus, jak se nepohodlo s žádnou podstatnou věcí.

To, že se člověk má dobře, a pak taky přemýšlí o tom, jakou mají perspektivu děti. Jestli mají šanci, že budou mít opravdu dobré vzdělání, že budou mít jednou důchod, že si pořídí bydlení, a na to si lidé odpovídají: „Takovou šanci teď zrovna nevidím.“

K leitmotivu kampaně, který teď naznačujete, a sice konec éry Andreje Babiše v politice. Skutečně se podle vás odráží v životech běžných lidí? Nerozchází se vaše kampaň s majoritním vnímáním Čechů?

Každý den jsem mezi lidmi a ti vyjadřují velké porozumění pro to, co říkáme. Kampaň je tentokrát trošku jiná, než byla v předcházejících letech, nebo než byly jiné kampaně.

Dnes za mnou lidé chodí a říkají: „My věříme, že to změníte. Vy jste naše naděje.“ Je to úplně jiné a nesmírně pozitivní. Lidé chtějí změnu, nechtějí se na to dívat. Nejsou spokojeni s tím, co se děje v této zemi. Bojí se toho, že nás populisté s extremisty potáhnou na východ.

V čem se lidem bude žít lépe, když vyhrajete? Už teď jsou spokojenější než dříve.

Jak kdo je spokojenější. Ale musíme udělat několik věcí, které jsou přece podstatné. Za prvé zkrotit rozpočet. Někdo může cítit, že se mu žije lépe, ale v roce 2013 každý z nás dlužil 160 tisíc korun, dnes skoro 230 tisíc korun. Zadlužení roste v ČR skoro nejrychleji v Evropě.

Za čtyři roky by to měla být země, která má zvládnutý rozpočet, hospodaří s penězi občanů odpovědně. Země, kde se staví byty, silnice, po nichž se dá taky nějakým způsobem jezdit, má moderní školství a kvalitní životní prostředí. Země, která zkrátka patří mezi nejlepší na světě.

V rozhovoru pro Právo jste označil Piráty za novou levici s tím, že společně můžete změnit politiku. Ale na rozdíl od těch předprázdninových průzkumů rostete, avizovaný koaliční partner, Piráti se STAN, klesají. Není to problém?

Tak já se starám o to, abychom my uspěli co nejlépe.

Pokud nezískáte s Piráty a STAN po volbách většinu bude toto selhání, o kterém teď mluvil staronový šéf Vít Rakušan na sněmu STAN?

Když nezískáme, tak je to hotovo. Tak tu bude vláda populistů s extremisty. Bude tu Andrej Babiš vládnout s SPD, komunisty, Přísahou, nebo kdo se zkrátka dostane do Sněmovny, a je hotovo. A pokud bude mít tuto šanci, tak to udělá.

Jaké budou další kroky, pokud nezískáte většinu 101 křesel ve Sněmovně a bude tam ANO, SPD a Přísaha a komunisté?

Jaké další kroky? To je to, co říkám lidem: To je hrozba. Prosím otevřeme všichni oči.

Takže je to buď, anebo?

Je to buď, anebo. Jestli to takhle dopadne, máme tu vládu populistů s extremisty, kteří táhnou naši zemi na východ. A žádný z problémů, které tu máme, se nevyřeší. Domluví se na té vládě úplně bez problému. Podívejme se do Sněmovny, kde spolupracuje od začátku volebního období ANO s komunisty a SPD. Když na to budou mít většinu, tak to udělají.

Do jaké míry přece jenom přemýšlíte i nad budoucností Česka, když pracujete pouze s jedním scénářem?

Nabízím lidem scénář, který je realistický. Vy máte nějaké jiný, paní redaktorko? Budu rád, když mi ho řeknete.

Jestli tomu správně rozumím, říkáte, že buď zvítězíte, či kvůli nedostatečnému volebnímu výsledku vlastně zemi de facto odevzdáte bez povolebního boje do rukou oné „hrozby“, před kterou varuje?

Takže vy si myslíte, že by byla dobrá koalice Spolu a třeba hnutí ANO? Já si to nemyslím.

Ptám se tady já. Není podle vás pro Česko menší problém vláda ODS s ANO než ANO s SPD a Přísahou?

Taková možnost ale zkrátka není. Nemůžeme se přece podílet na devastaci země, která tady probíhá. Podívejte se na sociální demokracii, která šla do vlády s hnutím ANO, překročila všechny červené linie, které si dala, a porušila všechny sliby. Podívejte se, kde jsou.

Toto je řešení? To není žádné řešení pro ČR. To se omlouvám, ale to je směšné. Vždyť bychom zradili všechno, o co tady usilujeme. Andrej Babiš má obrovský střet zájmů, s ničím se nepohnulo a je tu zkrátka nehorázný populismus. Jak bychom se na tomto teď měli začít podílet? Jaký smysl by to mělo? My se snažíme ve volbách vyhrát a já věřím, že vyhrajeme.

Proto sázím před volbami na tuto kartu, protože je jediná realistická. Všechno ostatní jsou iluze.

A samozřejmě že hnutí ANO hraje tu hru, kterou hrálo již předtím, a na kterou někteří komentátoři taky naskakují, že to uděláme po volbách s ODS. Ale to už bylo v roce 2017. Početně by to být mohlo, fakticky nikoli. Tehdy jsme řekli: Máme podmínky pro vstup do vlády, které nebyly naplněny, a tak do vlády nepůjdeme. A slovo jsme dodrželi.

Lidé, se kterými se setkávám, neříkají: „Měli byste to s tím Andrejem udělat“, ale „Vyžeňte ho, to je zlo, a musí skončit“.

Nemrzí vás, že se ODS musí spojovat, aby byla relevantním soupeřem do počtu hlasů pro hnutí ANO?

Nemrzí. ODS to udělala vědomě, aby navýšila svůj potenciál, aby čelila nerovné politické soutěži, která mimo jiné spočívá v tom, že náš politický soupeř přímo vlastní část mediálního trhu a další věci, které všichni znají.

Takže jsme tomu čelili tímto způsobem a překonáváme dlouhodobou nevýhodu středopravé politického spektra v ČR, kterým je roztříštěnost. A to si myslím, že je velká věc, a mě to vůbec nemrzí. ODS z toho vyjde posílena.

Myslíte, že kdyby ODS vstoupila do vlády s ANO už po minulých volbách, nedovedla by politiku ANO nasměrovat vpravo?

Takto neuvažujeme. Nemíníme a nevidíme žádný důvod se spojovat s lidmi, kteří tuhle zemi dovedli do této situace. Zkrátka to nemám v úmyslu. A co je hrozně důležité, to není Petr Fiala nebo vedení ODS, to je naprosto většinový názor v ODS. My tohle nechceme. Lidem nabízíme alternativu.

Dovedete si představit, že na zimní kongres ODS přijedete bez premiérského či ministerského postu?

Můj horizont je 9. října. To jsou vyhlašovány výsledky voleb. A tam budu přemýšlet, co dál. Ale do té doby přemýšlím jenom nad tím, jak co nejvíc uspět ve volbách.

Takže pokud nepůjde bez hnutí ANO sestavit vláda, jste automaticky opoziční silou?

Uvidíme, jak voliči rozdají karty. My jsme jasně řekli naše priority.

Neodpovídáte na otázku.

Odpovídám a klidně odpovím ještě jednou. Nedovedeme si představit, že bychom s těmi, kteří způsobili tenhle rozvrat veřejných financí, státu, politické kultury, a takovým obrovským střetem zájmu, vytvářeli vládu. A příklad sociální demokracie ty, kteří si myslí, že by to šlo, nepochybně varuje.

Myslíte, že nepřijdou lákavé nabídky, dejme tomu vy na postu premiéra a Andrej Babiš se stáhne?

Nerozumím tomu, co je ANO bez Andreje Babiše. Zkrátka tomu nerozumím. ANO je celé postaveno na Andreji Babišovi. ANO realizuje zájmy Andreje Babiše.

V rozhovoru se držíte jasné profilace ODS. Kdo by zřejmě nesouhlasil, je zakladatel ODS Václav Klaus, který v rozhovoru pro Novinky řekl, že ho ODS deprimuje, a naopak ANO se profiluje zřetelněji. Jak jeho slovům rozumíte?

Nevím. Vůbec se tím nezabývám. Ani jsem to nezaznamenal. Přišel jsem do ODS v roce 2013, což bylo, tuším, pět let poté, co z ní Václav Klaus odešel a rozloučil se s ní velmi ostře. V té době již podporoval jiné politické subjekty a dělá to i teď. Je to kritika od člověka, který se přímo angažuje v konkurenční politické straně.

Když ho teď slyšíte, jak na vás působí?

Člověk, který proti ODS vystupuje posledních deset let, co pamatuji, tak se mu asi nelíbí, že jsme úspěšní.

Nepřemýšlíte nad tím, jestli vyvodíte nějakou politickou odpovědnost?

Nějakou politickou odpovědnost nepochybně vyvodím, ale jakou, nad tím teď opravdu nepřemýšlím. Věřím tomu, že ty volby vyhrajeme a uspějeme.

