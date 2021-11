Fiala: Přibudou dva ministři bez portfeje

„Nechceme budovat žádné další ministerstvo a úřad, ale hledáme cesty, jak řešit problémy jako digitalizace státní správy či předsednictví EU. Řešíme to tak, že by se tomu věnoval někdo na úrovni vlády,“ řekl Fiala. Ministrem pro digitalizaci by mohl být podle dřívějších kuloárových zpráv šéf pirátů Ivan Bartoš.

Plošný lockdown odmítl, u možnosti lokálních uzávěr byl ale zdrženlivější. Reagoval tak na nedávný výrok kandidáta na nového ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) pro Novinky.cz. Válek prohlásil, že senioři se musí buď naočkovat, nebo budou v lockdownu. Nevakcinovaní lidé nad 60 let by třeba nemohli chodit do práce a měli by vyhrazený čas pro nakupování. „Válek mluvil o lokálních opatřeních, ne plošných. Moji podporu bude mít každý rozumný návrh, který přijde,“ řekl Fiala.