Fiala nechce posílat ukrajinské uprchlíky do jiných zemí EU

„V tuto chvíli nežádáme žádné přerozdělování nebo kvóty, to jsme nikdy nechtěli,“ prohlásil v nedělní Partii na CNN Prima News Fiala.

„Já bych se tomu chtěl vyhnout, protože když jsme po migrační krizi v roce 2015 odmítali povinné kvóty, tak jsme říkali, že ono to má několik rozměrů. Jeden je i lidský, protože posíláte lidi tam, kde nechtějí být. Tady je možné uvažovat, že část těch lidí bude ochotná jít jinam, nejdou sem lidé kvůli ekonomickým výhodám, jako šla třeba část tehdejších uprchlíků, ale jsou to lidé, kteří utíkají, aby si zachránili život,“ rozvedl svůj postoj Fiala.

Primární je aktuálně se o přicházející migranty postarat, a případně je co nejrychleji a nejlépe zapojit do života.

Firmy se už hlásí s nabídkami pracovních míst, školy řeší, jak nově příchozí děti učit. Většina uprchlíků, kteří přišli, jsou právě ženy a děti.

Kvůli ruské agresivní invazi na Ukrajinu z napadené země odešlo do Evropy už přes dva miliony lidí. Nejvíce Ukrajinců, asi 1,2 milionu je v Polsku. Přibližně 200 tisíc utečenců je pak v Česku a další se očekávají. Podle vládních politiků se naše kapacita blíží hranici, stát je schopný se postarat maximálně o zhruba čtvrt milionu lidí.

Stát v sobotu požádal Evropskou unii o poskytnutí modulárních ubytovacích kapacit a finanční pomoc pro zvládání náporu uprchlíků.

Česko konkrétně žádá od EU 25 modulárních jednotek, které dokáží poskytnout střechu nad hlavou až pro 50 tisíc lidí. Stanové městečko až pro 400 lidí je pak podle nedělního vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS) v ČT schopna postavit armáda. Moduly z EU by podle ní mohly dorazit do Česka do dvou týdnů.

„Udělali jsme všechno pro to, aby Ukrajinci mohli začít pracovat, aby jejich děti mohly začít chodit do školy, tedy aby jejich závislost na státu byla, co nejmenší,“ řekl v neděli premiér. Ukrajinci, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat, se mohou hlásit o sociální dávky.

Volná pracovní místa

Někteří ekonomové také připomínají, že by přítomnost ukrajinských uprchlíků mohla být do budoucna i přínosem pro tuzemský systém a pracovní trh. V současné době je totiž volných zhruba 350 tisíc pracovních míst, značnou část z nich by mohli v budoucnu zaplnit ukrajinští utečenci.

Podle Černochové vláda pracuje na plánu, jak připravit státní správu na příliv uprchlíků, z nichž by velká část mohla v tuzemsku zůstat i do budoucna.

Jak Fiala, tak Černochová přitom upozornili, že situace je oproti minulé migrační krizi významně odlišná. Zatímco část utečenců tehdy přicházela do Evropy kvůli ekonomickým a sociálním výhodám, Ukrajinci do Evropy utíkají ve snaze zachránit si život, většinou jde přitom o ženy a děti.