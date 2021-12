Fiala jde k Zemanovi, na žalobě už pracuje

„Nejsme v prezidentské, ale parlamentní demokracii. Není to prezident, který by měl mít personální výhrady ke kandidátovi jen kvůli jeho vizi politiky vůči Číně a Rusku, což je nejspíš ten hlavní důvod,“ řekl Bartoš.

Prezident odmítá Lipavského jmenovat podle svých slov údajně kvůli tomu, že má jen bakalářské vzdělání, kvůli odtažitému vztahu k Izraeli a visegrádské spolupráci a také kvůli tomu, že údajně navrhoval uspořádat sjezd sudetských Němců v ČR. Lipavský ale jen před dvěma lety řekl, že by to považoval za dobrou myšlenku.

Podle Fialy by měla být nová vláda jmenována tento týden, mluví se o pátku 17. prosince. Pokud ale Zeman bude na odmítnutí Lipavského trvat, bude zřejmě ve hře situace, že by se Fiala nechal pověřit dočasným vedením ministerstva zahraničí, aby nový kabinet mohl začít vládnout. Teprve po nějaké době by mohl navrhnout Lipavského znovu, a pokud by i tehdy Zeman trval na svém, přišla by na řadu kompetenční žaloba. Ta by se totiž mohla táhnout mnoho měsíců.