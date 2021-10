Fiala bude účtovat po Babišovi

Dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek potvrdil, že pokud by ho prezident Miloš Zeman pověřil prvním pokusem o sestavení vlády, tak by to odmítl a bude v opozici. V neděli to zopakoval i vicepremiér za ANO Karel Havlíček. „ANO uznává porážku. Měli jsme dobrý výsledek, nestačil ale na pětikoalici, která nás uběhala,“ řekl v Partii televize Prima.

„Odcházíme se vztyčenou hlavou. Řekli jsme, že to nebudeme cíleně prodlužovat. Musíme se tak připravit na to být férovou, ale tvrdou opozicí,“ dodal.

„Premiér má k dispozici tajemníka pro evropské záležitosti, ale mně připadá, že to není dostatečné a že by to mělo být posíleno a že by to mohl být člen vlády,“ řekl Fiala. Podle něj je potřeba změnit přístup a posílit evropskou politiku už proto, že příští rok bude Česko půl roku Unii předsedat.