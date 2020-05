Festivaly letos určitě nebudou, oznámila vláda

„Budeme se samozřejmě bavit, co bude v létě možné. To vám ale teď neřekne nikdo z nás, protože to bude věcí toho, jak se vyhodnotí první krok (účast 100 lidí)," řekl Zaorálek.

„Zákon bude platit až bude účinný, to bude asi v polovině května,“ dodal Zaorálek s tím, že výjimku budou mít například držitelé průkazy ZTP nebo lidé starší 65 let. Těm by pak měly být vstupenky proplacené. Platit by pak změna podle ministra měla až do 31. října 2021.