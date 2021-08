Ferjenčík: Vláda s Babišem je sebevražda ODS, sestaví ji s námi

Člen Pirátů Adam Jaroš minulý týden na online fóru strany navrhl, abyste byl kvůli dosavadnímu průběhu kampaně odvolán z čela mediálního odboru. Stále tam jste?

Ano, jsem. Dokonce podnět ani nezískal takovou podporu, aby bylo zahájeno jednání o mém odvolání.

Ale nedali tím Piráti najevo, že směřují k prohře anebo minimálně menšímu úspěchu než jste na začátku kampaně počítali?

Jsem přesvědčený o tom, že se teď kampaň rozbíhá, a to správným směrem. Konečně se nám podařilo nastartovat kontaktní kampaň a vlastně většinu aktivit, které budeme dělat, nebo proběhnou do voleb. Takže si myslím, že naopak zvítězíme.

Považujete se za člověka, který je schopen sebereflexe?

Jsem přesvědčený o tom, že dokážu vyhodnotit, jestli kampaň funguje, nebo ne, a nějakým způsobem přispět. Kdybych cítil, že tomu nepomáhám, samozřejmě se na to vybodnu.

Takže jste si i vyhodnotil, že během června, kdy začaly preference výrazněji klesat, něco nefungovalo?

Člověk se musí především zabývat příčinami a skutečně jsem přesvědčený, že faktor je daleko silnější mimo pirátskou stranu. Jedna věc je výrazné zlepšení covidové situace, ale druhá věc jsou dezinformace. A třetí věc, že jsme i nějaké chyby udělali.

Zastavme se tu. Jaké chyby vidíte, že jste udělali?

Třeba dám konkrétní příklad: polyamorie (soužití tří a více lidí) asi není téma, které by lidi zvedlo k volbám, aby volili Piráty. (Ferjenčík v roce 2017 řekl pro časopis LUI, že Piráti podporují aktivity směřující k uzákonění polyamorie jako formy registrovaného partnerství. Nyní se v médiích objevila zpráva, že kontroverzní rozhovor z webu zmizel. – pozn. red.)

Už si za tím nestojíte?

Stojím si za tím, že je potřeba to řešit.

Tak co myslíte těmi chybami? Byla chyba o tom mluvit?

Chyba je to, že se nám nedaří nastavovat agendu v zásadních tématech.

Ještě k úvahám o vašemu odvolání. Exposlanec Miroslav Kalousek následně sdílel vaši fotku, na které jste se vyfotil v triku „Za všechno může Ferjenčík“, který parafrázoval známější „Za všechno může Kalousek“ s tím, že to jsou holt Piráti „dovedou ukrást úplně všechno, dokonce i fór“. Na co myslíte, že narážel?

Pan Kalousek je smutný, že mimo jiné kvůli Pirátům skončil v politice a špatně to kouše.

Řekl, že v politice neskončil. Nicméně myslíte, že jste byli jedním z důvodů a zkrátka ho „dohnali“ k tomu, že se rozhodl nekandidovat?

(Kývá.) Když zjistil, že je koule na noze své strany a že i kvůli němu odchází lidi k Pirátům, byl to jeden z důvodů, proč to zabalil.

A k tomu, že „dovedete ukrást úplně všechno“?

Asi „podle sebe soudím tebe“. Ale skutečně tohle byla sranda a trochu mě to mrzelo, že pan Kalousek se celou kariéru prezentoval jako člověk, který se rád těmi věcmi baví, a tady to spíše vypadalo, že je trochu zahořklý.

Mluvil jste o tom, že jste nastartovali kontaktní kampaň. Tomu předcházelo, že jste vybírali „ideově vhodnou“ zmrzlinu, kterou byste rozdávali. Ač byl nejpopulárnějším dle průzkumů smetanový Míša, vybrali jste z důvodu uhlíkové stopy jahodový sorbet. Můžete to přiblížit?

Primární důvod byl, že deset procent lidí má netoleranci k laktóze, tedy alergii na mléčné produkty. Takže jsme na ně chtěli vzít ohled. A pak tam byly nějaké podpůrné argumenty.

A pokud jde tedy o ně, měli bychom podle vás omezit konzumaci mléčných výrobků kvůli dopadům na uhlíkovou stopu a přírodu celkově?

Podle mě by měl každý jíst, co chce. To je moje východisko. Současně je vždy na místě zohledňovat dopady na životní prostředí. V pravidlech, které dává stát. Třeba nevidím důvod, proč dávat snížené daně na slazené nápoje, které prokazatelně zhoršují zdravotní stav populace.

Premiér Andrej Babiš s hnutím ANO reagoval heslem „lízejte, než to zakážou“ a smetanovou tradiční zmrzlinu rozdává. Vnímáte, že se letošní kampaň ubírá v duchu boje o „staré pořádky“ a že jako Piráti chcete lidem podle něj diktovat, jak mají žít? Na ulici je někdy slyšet, že lidé říkají, že budou volit premiéra Babiše, aby tam nebyli Piráti.

Vnímám, že pan premiér už se zjevně ani nesnaží předstírat, že by mu o něco šlo. Zkrátka totálně nezvládl pandemii a totálně nezvládá řídit státní finance. A tak místo toho, aby se snažil lidi oslovit pozitivním programem, straší Piráty.

Takže podle vás probíhá „antiPirát” kampaň?

Jednoznačně.

A neděláte ji jako straníci občas více než pan premiér?

Myslím si, že ne.

Tak jen namátkou. Podle vašeho poslance Ondřeje Profanta sedí ve Sněmovně „bílý páprdové a většina inklinuje k fašismu“ (Řekl to v srpnu na předvolební debatě o manželství pro všechny, která proběhla v rámci festivalu Prague Pride – pozn.red.). Jak toto lidi mohou vnímat? Neděláte si tak spíše sami ”antiPirát„ kampaň?

Řekl to v situaci, kdy máme ve Sněmovně zákon, který části občanů zlepší život. A vlastně nikomu do žádných práv nezasáhne. A tato z hlediska většinové společnosti drobnost se u nás stává zásadním politickým střetem, kde si na tom zkrátka kdekdo vaří polívčičku, aby ukázal, jak strašně bojuje za naše národní hodnoty.

Ale tahat do toho barvu kůže bylo nešťastné. To byla nějaká kulturní reference, která nebyla úplně dobře srozumitelná. Takže nám ten výrok samozřejmě nepomohl.

Ale pro ten zákon nehlasovala například i část poslanců ODS a ANO. Je na místě, aby kvůli tomu, že nechtějí podpořit manželství pro všechny, dostali nálepku, že inklinují k fašismu?

Nemyslím, že to výrok říkal.

On ale skupinu těch, co nehlasovali pro, generalizoval s tím, že inklinují k fašismu, jestli mi rozumíte.

Rozumím. Tak určitě jsou poslanci, kteří inklinují k fašismu, ale není jich většina. Máme tam prostě exoty typu pana (Lubomíra) Volného.

Dále předseda strany Ivan Bartoš nově uvedl, že Ústecký kraj zaostává za Rumunskem, za což snesl kritiku na sociálních sítí. Jak tento výrok hodnotíte z mediálního hlediska?

Tak, že je to strašná ostuda vlády. Jak je možné, že máme regiony, které zkrátka zaostávají.

A vidíte to podobně?

To jsou statistiky, nijak to nehodnotím. Když se zkrátka podíváme na HDP na občana Ústeckého kraje a v Rumunsku, tak nás jako země předběhlo.

Jestli to byl ale z mediálního hlediskA šťastný výrok, protože Bartoš na Ústecku kandiduje proti premiérovi Babišovi, jehož hnutí je tam tradičně silné? Vyhrávají se takto volby?

Tak je skandální, že skutečně máme regiony, na které se centrální vláda vykašlala, a vlastně až díky Ivanovi Bartošovi a tomu, že kandiduje v Ústeckém kraji, si ho Babiš všimnul.

Takže nemáte pocit, že si tím ubližujete, a možná jste vyměnili heslo z minulých voleb „Pusťte nás na ně“ na „Pusťte nás na nás“?

Myslím, že volby se rozhodují posledních čtrnáct dnů.

A nezačali jste si tak s ohledem na to rozdělovat ministerské posty příliš brzo?

Transparentně jsme zveřejnili, kdo za nás případně bude ve vládě sedět, a odhlasovali to členové a ukázali, že u nás rozhoduje členská základna.

Proč se o žádný resort neucházíte?

Myslím, že jak Věslav Michalík (STAN), tak Lukáš Wagenknecht (Piráti) jsou vhodnějšími kandidáty na ministra (financí). Mají větší zkušenosti s řízením.

Narážíte na to, že jste se dlouho profiloval jako ekonomický expert Pirátů. Nedávno jsem zde mluvila s bývalým bankéřem Radovanem Vávrou, který uvedl, že jeho nadšení z Pirátů opadlo, když jste začal ve Sněmovně mluvil o ekonomii. Přirovnal to k nevzdělanému pohůnkovi z osmé třídy v Mladé Vožici. Měl jste možná pocit, že znalostí nemáte dostatek?

Nevím, na co narážel. Samozřejmě mám nějaké ekonomické vzdělání, ale jenom z Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově. Samozřejmě jsem se musel první dva roky dost naučit, jak to funguje v praxi i v reálu současně. Jsem místopředseda rozpočtového výboru.

O koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se mluví jako o vašem přirozeném partnerovi. Cítíte to stejně?

Rozhodně. V zásadě jsme na sebe zbyli ve Sněmovně. Je zkrátka vidět, že jsou to strany, které zastupují část populace, která vnímá EU jako prostor, kde jsme doma a kde je dobře zůstat, chtějí posunout zemi trochu dopředu a vidí třeba strašný deficit ve vzdělávání.

Na druhou stranu se poslední dobou mluví i o tom, že se i v některých zásadních věcech rozcházíte. Naposledy třeba postoj ke klimatického balíčku EU, který bude i do značné míry určovat, jakým směrem se bude i české hospodářství ubírat. Nejste v tomto progresivnější?

Jednoznačně Pirátům na životním prostředí záleží více než ODS, která vždycky chtěla primárně řešit ekonomickou stránku věci. Musí to být vždy v nějaké rovnováze.

Máme zkrátka nějaký program. Jdeme do toho se Starosty a říkáme: „Pojďme více zdanit velký fabriky na orné půdě,“ což říkám otevřeně, protože ta nás jako lidi nakonec živí.

Dovedete si představit, že tady v roce 2035 nebudeme jezdit s auty na klasické spalovací motory?

Nemyslím, že politici mají lidem určovat, jakým budou jezdit autem.

Evropská unie to ale již uvedla. Takže dovedete?

V případě, že se ukáže, že emise z elektromobilů jsou o tolik menší než z benzinových aut, věřím, že ve chvíli, kdy se to adekvátně promítne do spotřebních daní, což už se dneska fakticky děje, tržně zvítězí elektroauta.

Tržní řešení ale není, pokud do toho vstoupíte a zvýšíte daně. Jak vysoké by daně podle vás měly být?

Myslím, že bude stačit, když se to nenapálí na elektromobily.

Zvedl byste ruku pro zvýšení spotřební daně u benzinu a nafty?

Byl jsem proti tomu snížení o korunu. Takže kdyby se to vrátilo zpátky, myslím, že by to bylo adekvátní vzhledem k totálně katastrofálním stavu státního rozpočtu.

Pokud získáte jako Piráti a STAN a Spolu kolem 101 hlasů, neobáváte se, že vám ODS a KDU-ČSL „uteče“ k hnutí ANO, pokud nebude součástí Andrej Babiš?

Pokud se to stane, jsem přesvědčený, že nakonec vláda na tomhle půdorysu vznikne.

Část ODS už teď mluví o tom, že má zkrátka programově blíže k hnutí ANO.

Myslím si, že lidi v ODS nemají úplně sebevražedné sklony a že neobětují svoji stranu, aby udrželi Babiše u moci.

Považujete to za případnou sebevraždu ODS?

Strana by se přinejmenším rozštěpila. Tisíce lidí by naštvaně odešly, protože privatizace státu, co předvádí Andrej Babiš, kdy se přisál na veřejné rozpočty – začal médii, přes zemědělství, teď expanduje do zdravotnictví a neustále rozšiřuje svoji sféru vlivu, je opravdu obrovská tasemnice, která parazituje na státu. A nemyslím si, že by ji lidi z ODS chtěli živit.

Neštěpíte ODS i vy? Nedávno vznikla i vnitrostranická frakce Tea Party, která se vymezuje právě proti tomu, že už je avizovaná vláda s Piráty.

To budou asi stejní lidé, co špatně koušou koalici s TOP 09 a KDU-ČSL. Ale to je spíše asi vnitřní věc ODS.

Myslím, že pokud dáme 101 a více hlasů, tomu, abychom vládu nějakým způsobem poskládali, nezabrání ani prezident Zeman.