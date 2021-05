Feri se omluvil za nevhodné chování. Nařčení ze sexuálního násilí odmítl

Babiš je chaot. Do čeho se vloží, tam je bordel, tepe Feri chaos s maturitami

Deník N v úterý přišel se svědectvím několika žen, které měl podle jejich slov Feri sexuálně zneužít. Jde o případy z let 2015 až 2020.

Druhou měl prý zneužít v koupelně, kterou také zatarasil. „Vlezl ke mně do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. Tlačil na mě. Prostor byl malý a prakticky jsem nemohla odejít, protože mi zatarasil cestu. Neměla jsem jak z té sprchy odejít. Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli, a moje odmítání ho vůbec nezajímalo,” svěřila se.