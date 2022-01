Farský se vzdá mandátu

Farský je od víkendu na půlroční stáži v americkém Oregonu. Odletěl tam s tím, že si současně zachová poslanecký mandát. To se stalo terčem velké kritiky politiků i z řad koalice.

Farského k rezignaci vyzvalo předsednictvo STAN. Podle místopředsedy hnutí Petra Gazdíka situaci s půlroční nepřítomností poslance podcenilo. Debata byla extrémně složitá, protože Jan Farský toho pro hnutí STAN udělal hrozně moc. Uvědomujeme si ale, že jsme situaci kolem jeho nepřítomnosti podcenili, a omlouváme se za to našim voličům – a vlastně i Janu Farskému, kterému jsme nebyli dostatečnou vnitřní opozicí,“ řekl.

Informace o tom, že Farský odjíždí na půl roku do USA na pracovní stáž, se objevila minulé pondělí a způsobila poprask. Farský uvedl, že po dobu své nepřítomnosti ve Sněmovně bude posílat svůj poslanecký plat i náhrady vybraným neziskovým organizacím.

To ovšem nezabránilo kritice, která přišla jak ze strany opozice, tak i koalice. Za nešťastné rozhodnutí odjet v době mandátu počínání Farského označil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Podobně hovořili také premiér Petr Fiala (ODS) a předseda lidovců Marian Jurečka, pokud by Farský byl jejich poslancem, cestu by mu nedoporučili.