Farský: Podvodem na voličích by bylo, kdybych odstoupil

Pane poslanče Farský, co říkáte na kritiku, která se na vás snesla, že na půl roku odjedete do USA, ale necháte si poslanecký mandát?

Kritiku opozice chápu, a kdybych byl na jejich místě, tak bych neříkal nic jiného, ale řešení, které jsem zvolil, mi přijde nejčistší a nejsprávnější.

Nevzdáte se mandátu, jak vás vyzývají?

Určitě by to hnutí ANO udělalo radost, ale nevzdám.

Je možné, že voliči příště rozhodnou, že jsem volil špatně, a o mé služby nebude zájem, ale teď si myslím, že postupuji správně.

Odkdy víte, že na stáž pojedete?

Rozhodnutí padlo v prosinci, poté co jsem se domluvil s premiérem Fialou. Ale získat Fulbrightovo stipendium trvá roky a stojí spoustu úsilí. Svůj projekt jsem do USA posílal ještě před covidovou dobou. K získání stipendia je také potřeba řada doporučení a ta mi dal Petr Fiala, Petr Pithart a Michael Žantovský. A s nimi a také s Vítkem Rakušanem jsem to konzultoval a všichni mi na dotaz, zda bych neměl rezignovat, říkali, že bych tím zklamal voliče.

Kdy odjedete?

Jestli získá vláda důvěru už ve středu, tak ve čtvrtek.

V koaliční smlouvě s Piráty se píše, že vykonávání poslaneckého mandátu musí být priorita a musí se mu podřídit vše, i studium. To už teď neplatí?

Platí to stále. Ale já nejedu na výlet, ale jde o vědeckou práci, jejíž výsledek bude mít pozitivní efekt nejen na můj profesní růst, ale pro ČR. Je možné, že voliči příště rozhodnou, že jsem volil špatně, a o mé služby nebude zájem, ale teď si myslím, že postupuji správně.

Není to tedy porušení koaliční smlouvy?

To si nemyslím, ale budu chápat, když si kolegové Piráti budou myslet něco jiného, můžeme to v koalici řešit. Samozřejmě by na to byl větší tlak, kdyby náhradníkem byl někdo z Pirátů, ale to tak není. Podvodem na voličích by bylo, kdybych odstoupil.

Co bude výsledkem vaší stáže?

Otázky federalizace USA a přenesení jejich zkušenosti do našich podmínek a možné federalizace EU. Konkrétně budu řešit otázku možné evropské armády, k čemu by byla dobrá a co tomu brání. Dál budu zkoumat otázku chybějících institucí EU – tedy prezidenta a druhé komory parlamentu – a jestli se EU může bez nich posunout dál a stát se silným mezinárodním hráčem.

Vy jste slíbil, že v případě důležitých hlasování přiletíte zpět do Česka, ale jak budete komunikovat s voliči?

Samozřejmě se budu snažit být s nimi v kontaktu na telefonu či sociálních sítích. Ale jsem si vědom, že výkon toho mandátu bude omezený, a proto jsem slíbil, že plat odvedu na neziskové účely.

Naopak si myslím, že dávám dobrý příklad v tom, že ve 42 letech život nekončí a že se musíme stále vzdělávat a růst.

Dáte celý plat i s náhradami?

Celý plat, který mi chodí na účet, pošlu Člověku v tísni nebo skautům.

Nevadí vám, že tím dáte špatný příklad a nebezpečný precedens pro jiné poslance?

Naopak si myslím, že dávám dobrý příklad v tom, že ve 42 letech život nekončí a že se musíme stále vzdělávat a růst a že to není o tom, že když jsem se jednou dostal do Sněmovny, tak se tu dožiji důchodu.

Jedete tam sám, nebo s rodinou?