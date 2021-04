Faltýnkův diář zajímá i některé státní zástupce

Z článků totiž vyplývá, že se Faltýnek aktivně zapojoval do dění na pražském magistrátu, především pak v tamním dopravním podniku (DPP). A to ať už v otázce změn v jeho vedení, či zakázek DPP, například na pronájem reklamních ploch.

Tyto poznatky mohou být užitečné například žalobcům z Vrchního státního zastupitelství v Praze , kteří řeší trestní kauzy kolem DPP, ale i některé další. „Samozřejmě že je to zajímá v těch stále běžících věcech, které mají na starosti. Kromě dopravního podniku mimo jiné třeba v kauze Bereta, kde je zmíněná společnost Rencar,“ řekl včera Právu důvěryhodný zdroj z justice.

Faltýnek tento týden připustil, že Seznam má k dispozici jeho zřejmě ofocený diář z let 2015 až 2017, který mu prý nejspíš ukradl někdo, kdo s ním žil ve společné domácnosti. Včera pro Blesk.cz připustil, že to mohla být jeho expartnerka, někdejší marketingová specialistka Agrofertu Lenka Linhartová.

„Jsem přesvědčen o tom, že to musel být můj blízký člověk, se kterým jsem žil ve společné domácnosti poměrně dlouho… Já samozřejmě nechci spekulovat, ale je to jednoznačně z té doby. Když žijete s někým ve společné domácnosti, tak nepředpokládáte, že ten člověk to bude fotit,“ řekl serveru.