Faltýnek vysvětloval ve Sněmovně ukradené diáře. Nejspíš je vzal někdo blízký, tvrdí

„Jsem ze staré školy a používám tedy takový velký černý diář asi 20 let, kde si píšu všechny schůzky s lidmi, s kterýma se potkávám, a dělám tam i nějaký poznámky o tom, co chtěli řešit,“ začal Faltýnek s tím, že ho k vysvětlení vyzval přímo premiér Babiš.

„Můžu pouze spekulovat, že to ukradl někdo velmi blízký z mého okolí,“ řekl k původu poznámek. V kuloárech se však spekuluje o tom, že diáře vzala jeho bývalá přítelkyně. Faltýnek řekl, že trestní oznámení na zloděje diáře neplánuje. Od řečnického pultu ve sněmovně však vyzval policii, aby se záležitostí začala zabývat.

Faltýnek nyní uvedl, že šlo o diáře z let 2015 a 2016 a možná i z roku 2017.

A dále podotkl, že nerozumí tomu, s kým se jako poslanec může a nemůže stýkat: „Já se potkávám se všema a otevřeně to přiznávám,“ řekl na plénu. „Potřebuji na to povolení premiéra?,“ ptal se přítomných.

Poznámky z diáře se podle informací Seznam zpráv týkaly mimo jiné rozdělování sportovních dotací na ministerstvu školství. Faltýnek nyní pouze připustil, že lobboval například za výstavbu Národní sportovního centra v Jeseníku, o což ho nepřímo požádalo tehdejší vedení města. „Šel jsem na ministerstvo, zda je ta žádost v pořádku. To je vše,“ zdůrazňoval.

V diáři měl být zaznamenaný také postup při vzniku firmy, jejíž akcie hodlal Faltýnek podle vyznění zápisků vlastnit. To však při slyšení ve Sněmovně odmítl. „Nikdy jsem nepodnikal, ani jsem to neplánoval,“ tvrdil.

Závěrem také odmítl, že by jakkoliv překročil zákonné pravomoci.

„Můj mladší syn v tom jel. Když se shání prostředky na drogy, je jedno, kde se to vezme. Byl tři měsíce ve vazbě a jsem rád, že jsem ho z toho dostal. Deset let je v pohodě, má pětatřicet let a já dva vnuky, funguje,“ řekl.