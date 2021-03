Experti: Zpřísněná opatření nepomůžou. Musí se omezit podniky

Pokud vláda včas neřízne do průmyslu, vyjde nás to draho, varují ekonomové

BISOP také varuje, že stále není dostatečně připravené povinné testování ve firmách ani další opatření, která by mohla efektivně riziko kontaktů v průmyslu snížit. „Obáváme se, že jedinou možností je jedno až dvoutýdenní uzávěra neesenciálních provozů do doby, než tato opatření připravena budou,” uvádějí experti.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v reakci na návrh sociálních demokratů řekl, že ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček by měl tedy vládě předložit seznam firem, které by měly být zavřené. Premiér poznamenal, že pokud by se zavřel celý průmysl, tak exportující firmy přijdou o zakázky. Podle prezidenta Miloše Zemana by případná uzávěra průmyslu byla do jisté míry riskantní. Dodal, že by se jí nebránil, ale zatím je podle něj důležité, aby zaměstnanci nosili roušky a byli testováni.