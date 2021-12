Experti: Kalousek příštím prezidentem? Exceloval by v debatách, na vítězství to ale nestačí

„Když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, že bych měl chuť se do toho pustit,“ uvedl s tím, že si představuje výkon prezidentské funkce civilněji, než jak je tomu nyní. Nominaci by chtěl od občanů.

„Všichni se na to ptají, tak mě napadlo, že kdyby lidé začali sbírat petiční archy a bylo dost podpisů… Ale nechci předjímat, uvidíme. Teď to není téma,“ řekl Babiš.

Politologové míní, že Babišovi i Kalouskovi jde nyní hlavně o to zjistit, jestli by u občanů měli šanci ve volbě obstát. Marketingový expert Karel Pluhař předpokládá, že směr kampaně významně ovlivní ekonomická situace země.

„Tématem voleb nejspíš bude inflace a rostoucí příjmové rozdíly. To by nahrálo zkušeným politikům a srazilo šance občanských kandidátů,“ řekl Novinkám Pluhař.

„Pokud by Kalousek kandidoval, bezesporu by exceloval v debatách, nicméně i tak by nejspíš mířil na podobný výsledek jako v roce 2018 Mirek Topolánek, který získal 4,31 % hlasů,“ míní Pluhař.

Jestli to bude zrovna Kalousek, je hlavně otázka toho, kdo další se bude chtít do kampaně pustit. „Pro takto vyhraněné politiky je vždy nejtěžší dostat se přes první kolo,“ řekl Novinkám Sokol.

„Ale bylo by to samozřejmě dobré, kdyby se dohodly na co nejmenším počtu kandidátů. Protože na té druhé straně to vypadá na kandidaturu Andreje Babiše,“ dodal.