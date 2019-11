Evropská komise zaslala do Česka audit k dotacím skupině Agrofert

V jarní předběžné auditní zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Česko by kvůli takovému hodnocení mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun. Babiš možnost střetu zájmů dlouhodobě odmítá a tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude.