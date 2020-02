Evakuovaní jsou bez příznaků, z Číny chce domů dalších 100 Čechů

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO), který se nočního briefingu také zúčastnil, bude pro jejich případnou evakuaci zarezervovaný vládní Airbus.

Letadlo s Čechy a Slováky evakuovanými z čínského města Wu-Chan, které je ohniskem epidemie nového koronaviru, přistálo zhruba půl hodiny po nedělní půlnoci v Praze. Spolu s lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo, do Bruselu pro ně letěl český vládní speciál. Češi zamířili krátce před 01:00 do pražské Nemocnice Na Bulovce, Slováky odvezla dvojice sanitek do nemocnice v Banské Bystrici.

„Jde o dva studenty z Wu-Chanu, dva občany ČR a jednoho rodinného příslušníka,” upřesnil ministr Petříček totožnost Čechů. Poděkoval také Francii, že přijala Čechy do svého letadla z Číny.

V letadle od Francie byli lidé s příznaky

Ministr Vojtěch dále řekl, že veškerý kontakt s pasažéry prováděli zdravotníci v ochranných oděvech, stejně k nim budou přistupovat i na Bulovce. „Udělali jsme maximum pro to, aby nedošlo k jakémukoliv riziku pro zdravotníky,” dodal.

Potvrdil informaci z Francie, že někteří lidé, kteří z Číny do Evropy letěli stejným letadlem jako Češi a Slováci, příznaky mají. „Nemusí to znamenat, že jsou nakažení koronavirem. Může to být i chřipka nebo nachlazení,” dodal. Výsledky testů budou známé kvečeru.

Letadlo přiletělo na Terminál 4, který spravuje ministerstvo obrany. Ten stojí stranou od terminálů 1 a 2, které používají cestující na běžných linkách, provoz letiště tak nemusel být omezen. Zhruba o půlnoci přijel na letištní plochu speciální vůz Atego pražské zdravotnické záchranné služby, který později pětici přepravil v doprovodu policejních aut na Bulovku. Slovenské cestující si přebraly dvě sanitky z Bratislavy. Na hranice je doprovodí česká policie, pak si je na cestu do Banské Bystrice přebere slovenská policie.

V Nemocnici Na Bulovce jsou pro pět českých evakuovaných připravené samostatné pokoje s vlastním sociálním zázemím. „Za nimi bude moci jen ošetřující personál s ochrannými pomůckami, bez možnosti návštěv,” sdělila ČTK mluvčí Bulovky Simona Krautová. Ráno absolvují testy, které by měly vyvrátit nákazu koronavirem, výtěr z nosohltanu a odběr krve.

Vláda bude jednat o pomoci

Podle Babiše vláda na svém jednání rozhodne o zastavení letů z Číny do České republiky a jednat bude i o humanitární pomoci. „Chtěl bych odmítnout kritiku kvůli humanitární pomoci. Čínský velvyslanec se na nás obrátil, abychom Číně poskytli roušky a další zdravotnické prostředky,” zopakoval Babiš. Zásoby roušek a dalšího zdravotnického materiálu ze státních hmotných rezerv podle něj drží Česko pro své zdravotnictví. „Měsíčně jich české nemocnice spotřebují až milion kusů. Hlavní výrobce má k dispozici asi 700.000 roušek, ministr je zablokoval pro české zdravotnictví,” dodal na briefingu. V Evropě jsou podle něj ještě k dispozici rukavice.





Čínská státní televize podle agentury Reuters upřesnila, že celkový počet obětí ke konci nedělního dne dosáhl 361. Celkový počet nakažených v Číně dosáhl ke konci neděle 17 205.