Epidemie roste. Přibývá nakažených ve zranitelných skupinách

„Objektivní realitou je, že epidemie dále roste. Náš stávájící problém, který stále trvá, je komunitní přenos” představil na úvod tradiční tiskové konference ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Za uplynulý týden se nově nakazilo 8174 seniorů nad 65 let a 3508 nad 75 let. Čtrnáctidenní statistika hovoří o celkem 14 442 nakažených ve věku 65+ a o 6580 nad 75 let. Nejvíce seniorů se v posledních třech dnech nakazilo v Moravskoleszkém kraji, kde je situace nejhorší - index rizika PES se ve středu dostal na hodnotu 85, v úterý měl dokonce 91 bodů.

Nemocnice v riziku

„Musíme bohužel očekávat následný dopad do nemocnic. Už nyní máme na lůžkách poměrně vysoké počty. I když hodnoty nad celou republikou vypadají relativně stabilně, tak v některých regionech už ty nárůsty pozorujeme. Počet hospitalizovaných je vysoký a v řadě regionů blokuje běžnou péči,” konstatoval Dušek. Rizikový scénář počítá na konci roku se sedmi tisíci hospitalizovaných, kdy až 1100 z nich by mohlo vyžadovat intenzivní péči.

„Zatím to vypadá, že nákaza se tímto směrem v prosinci zvedá. Aby se tyto rizikové scénáře nenaplnily, tak je třeba dodržovat tři kroky,” uvedl Dušek s tím, že jde o dodržování opatření, opakovaně se testovat až to bude možné, tak se nechat očkovat.

Co se týče počtu diagnostikovaných, predikce předpokládají při dodržení současných trendů, že na konci prosince přibude v jednom dni zhruba 15 tisíc nově nakažených.

„Kdybychom nezasáhli, tak bude koncem roku v nemocnicích denně až 7 tisíc osob s covidem a nově diganostikovaných by bylo denně 15 tisíc. To číslo 15 tisíc by samo o sobě nemuselo být zásadním problémem, ale pokud bychom měli v nemocnicích sedm tisíc a více osob, tak by to znamenalo, že se náš zdravotnický systém dostává do problémů,” uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Aktuální reprodukční číslo, tedy údaj udávající kolik dalších lidí může nakazit jeden pozitivní jedinec, se pohybuje okolo hodnoty 1,25.

Na rostoucí čísla nově diagnostikovaných případů má ale také vliv plošné antigenní testování, o které je mezi občany obrovský zájem. Kvůli tomu resort od začátku ledna změní metodiku výpočtu indexu rizika v systému PES, protože skóre počítá pouze se standardními testy PCR. „Bude upraven tak, aby zohlednit zátěž nemocnic a probíhající plošné testování,” nastínil Blatný.

Za úterý v Česku přibylo 10 821 nových případů, což je nejvíce od 6. listopadu. Kvůli rostoucím číslům i obavám z případného zahlcení nemocnic vláda ve středu znovu rozhodla o přesunu do pátého stupně protiepidemického systému PES, v němž je téměř vše zavřeno a zakázáno.