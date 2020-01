Dusit ekonomiku není správná cesta, míní Schillerová

Předně jsme mohutně investovali. Proinvestovali jsme o 17 miliard Kč více, než jsme v rozpočtu plánovali. Meziročně dokonce o 23 miliard víc. A i přes zpomalení ekonomiky jsme dosáhli jednoho z nejlepších výsledků hospodaření v novodobé historii ČR. Je to čtvrtý nejlepší výsledek za posledních 20 let.

Po celý rok jsme podporovali hospodářský růst, životní úroveň a důvěru v ekonomiku. Výrazně jsme napomohli k nárůstu životní úrovně pracujících, seniorů i sociálně slabých. Ale samozřejmě, projevuje se i zvolnění ekonomického růstu, například na trhu práce. To se muselo promítnout i do inkasa některých daňových příjmů, kde již nemáme dvouciferné růsty, ale stále velmi slušné meziroční přírůstky.

Žádný mimořádný příjem se nekonal. Je to mýtus, který se objevil v souvislosti s naší novelou zákona o zrušení Fondu národního majetku. Realita je úplně jiná. Příjmy z Fondu národního majetku byly v loňském roce řádně rozpočtovány. Na rozdíl od minulých let, kdy se každý rok převádělo průměrně 10 miliardy Kč, podle libovůle ministra financí, a to v podstatě bez jakéhokoliv klíče a bez kontroly parlamentem. Například v roce 2002 bylo ze zvláštních účtů privatizace utraceno neuvěřitelných 120 miliard Kč. A tehdy skutečně šlo o příjmy z privatizace, dnes se v podstatě bavíme pouze o dividendě ČEZ.

Do státního rozpočtu 2020 by zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol mělo celkem přinést 8,6 miliardy Kč. Zvyšují se také některé dílčí sazby daně z hazardních her, které do rozpočtu přinesou 400 milionů Kč a 200 milionů Kč do rozpočtů obcí. Cílem je přesnější zohlednění společenské škodlivosti jednotlivých hazardních her zavedením více systémové diferenciace sazby v závislosti na škodlivosti dané hazardní hry, případně dosažení horizontální spravedlnosti z hlediska zdanění vysokých výher u loterií.