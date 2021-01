Dušek: Nárůst čísla R nic neznamená. Reaguje na nižší přírůstky nakažených

Podle Duška k mírnému kolísání hodnoty čísla R bude docházet. „Je to jakási logika výpočtu, skoro bych řekl technická věc. Bude záležet, co bude dál - buďto budeme klesat stejným tempem a číslo R se bude držet mezi hodnotami 0,7 a 0,9, kdyby ale klesání přestalo, číslo poroste,” míní Dušek.

Kdyby koronavirová čísla přestala takto intenzivně klesat, mohlo by se podle něj číslo vyšplhat až k hodnotě jedna a to by byl „velmi rizikový signál”. Zjednodušeně řečeno, v takovém případě by to značilo opět zrychlování šíření epidemie, což by se projevilo opět na počtech nově nakažených a následně pravděpodobně i v již nyní přetížených nemocnicích.