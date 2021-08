Dušek: Epidemie na podzim nevyhnutelně poroste, ale máme dobrá čísla

S návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 růst. Vývoj by ale neměl být tak dramatický jako loni. ČTK a České televizi to v pondělí řekl ředitel Ústavu statistických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. I při vysoce rizikovém scénáři vývoje by podle něj v nemocnicích mohlo být v druhé polovině září kvůli covidu kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče.