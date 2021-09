Dům pro Julii pomůže nevyléčitelně nemocným dětem

Kdo by ale čekal tíživou atmosféru obklopující nemocné dítě, byl by překvapen. „Práce s dětmi je radost a láska. Jsou to přece děti! Chodíme s nimi ven, hrajeme si, krmíme, koupeme, prostě zajišťujeme, aby ten čas, který jim byl dán, si co nejvíce užily,“ vysvětlila Vernerová.