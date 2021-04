Dukovanský tendr bez Rosatomu končí, politici to nepřiznají, říká expert Šnobr

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl v rozhovoru pro Právo, že ruská firma Rosatom je v tendru na dostavbu nového bloku Dukovan ze hry. Důvodem je možné zapojení ruské tajné služby do explozí v muničním areálu ve Vrběticích. Vy jste již dříve mluvil o tom, že podmínky splňovalo přímo jen Rusko. Změnilo se něco?

Ne, ale myslím si, že se to dalo očekávat. Ačkoli si osobně myslím, že tendr s tím, jak a pro koho byl připraven, ztratil v zásadě smysl. Stále platí, že jak Francouzi, tak Korejci nesplňují požadavky české vlády na reaktor o výkonu 1200 megawattů. Nikdo z nich ho v tuhle chvíli nemá. Říkají, že ho mohou ze stávajících odvodit, což je hezké, ale takový reaktor nemá licenci, natož referenční stavbu. Šlo by o prototyp. A je otázka, jestli by to byl rovnocenný tendr, když nabízejí něco, co nemají v ruce.

A poslední ze zájemců, americký Westinghouse, zase prokazatelně není v kondici stavět jaderný reaktor. V roce 2017 zbankrotoval, a to i kvůli dvěma stavbám na domácí půdě. Šlo o stejnou cenu, za kterou nabízeli i v roce 2013 dostavbu Temelína v ČR, a ukázala se jako nereálná. Projekt v Jižní Karolíně tak zkrachoval poté, co se prostavělo devět miliard dolarů. Ukázalo se, že namísto dvanácti bude stát šestadvacet miliard dolarů, a tak soukromý investor projekt zastavil. Druhý v Georgii se staví dál jen kvůli tomu, že byl v pokročilejší fázi. Všechno navíc způsobilo takové potíže, že firma zbankrotovala, z čehož ji vykoupili Kanaďani.

Pan Havlíček dané skutečnosti ale nepochybně zná, jak si tedy vysvětlujete, že na tendru trvá?

Podle mě to pramení z roku 2002, kdy se dokončila Jaderná elektrárna Temelín, což byl nepochybně ohromný úspěch i české politiky. I přesto, že v té době probíhal velký boj s Německem a Rakouskem – Němci a Rakušani blokovali hranice a zároveň vyhrožovali, že nebudou odebírat naši energii –, trvala vláda na dokončení a udělala dobře. Šlo o ohromné technologické vítězství. Od té doby je veřejné mínění neustále nakloněno stavbě jaderných elektráren a jaderné energetice jako takové.

Takže je pochopitelné, že se v tom bude před volbami pokračovat. A to i přesto, že politici znají fakta, neřekne v tomto okamžiku žádný z nich, že tendr končí. Raději budeme lít další miliony do příprav tendru, který je stejně odsouzený k záhubě. Rozumím tomu, ale bohužel jeden blok tehdy vyšel zhruba na padesát miliard korun. Oproti tomu aktuální ceny se pohybují minimálně kolem tří set miliard korun za blok. Navíc je to radikálně jiné i v tom, že do toho má být zapojen i soukromý kapitál ČEZu.

Co to z vašeho pohledu znamená pro Dukovany?

Jestli se mě ptáte na to, zda na základě aktuálního tendru, který je takto pokřivený, bude jaderný blok vystavěn, tak vám řeknu, že nikdy. Výsledkem bude akorát další zrušený tendr, což samozřejmě nebude dobře pro renomé České republiky.

Co byste tedy dělal vy nyní?

Začal bych se znovu rozhlížet po lokalitách, kde by mohla vzniknout nová jaderná elektrárna, a zároveň bych se soustředil na nové technologie. Čeká se na to, s čím přijdou výrobci. Například Francouzi jako jaderná velmoc sami zastavili rozhodování o nových projektech do konce roku 2022 a pravděpodobně tu lhůtu ještě prodlouží.

Takže není to tím, že by tu někdo zápasil mezi jádrem a plynem, nýbrž tím, abychom otevřeli oči a podívali se na projekty ve světě. Největší neštěstí bude pokračovat v tomhle přežitém tendru na Dukovany. Čím dříve se tohle v ČR pochopí, tím lépe.

Zmiňoval jste také částečné financování ze strany ČEZu. Vydali jsme se alespoň zde podle vás správnou cestou?

Za mě rozhodně ne. Stejně jako to pochopili nejenom Francouzi, ale i Maďaři, Poláci, Finové a další, vždy je to stoprocentně na státu. Například Francouzi se jako jaderná velmoc rozhodli vyvlastnit akcionáře z místní společnosti, kde je podobná akcionářská struktura jako v Česku, aby udrželi jadernou energetiku nad vodou.

Proč?