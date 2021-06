Dřív dominantou, teď přítěží. Unikátnímu mostu z dob Rakouska-Uherska hrozí demolice

Most leží na trati z Tábora do Písku a jde o poslední most s originální ocelovou konstrukcí v Česku. Od roku 2003 spadá pod Správu železnic.

„Pokud máme informace, nebyl most během své životnosti nijak zásadně rekonstruován. My jsme jeho stav pochopitelně prověřovali a při podrobných průzkumech, statických i dynamických zkouškách byla prokázána poškození jeho ocelové konstrukce, která významným způsobem ovlivňují jednak provozuschopnost toho mostu, a jednak vůbec jeho možné zatížení,“ uvedl Dušan Gavenda, tiskový mluvčí Správy železnic.

„Tyto vady bohužel není možné nějakým jednodušším způsobem odstranit, museli bychom ten most opravdu celý rozebrat a poté sestavit znovu,“ dodal s tím, že kromě finanční náročnosti by takto rozsáhlá rekonstrukce mostu znamenala minimálně tříletou výluku na frekventované trati.

Správa železnic proto považuje za nezbytné vybudovat most nový. „Pracovat se začne už v letošním roce, ale půjde především o přípravu, tzn. práce na březích. Samotný most se začne stavět v průběhu příštího roku. Pokud vše dobře půjde, plánujeme dokončení prací do října 2024,“ sdělil Dušan Gavenda s tím, že předběžná cena nového mostu je necelých 544 milionů korun.

Na místě bude stát nový most. Foto: archiv Správy železnic

Zůstává ale otázka, co se bude dít se starým mostem. Před dokončením stavby mostu nového bude nadále sloužit železniční dopravě. Ale protože už několik let není na seznamu kulturních památek, jako následné řešení se nabízí demolice.

„Vltavu překlene v budoucnu nový železniční most. Bude jistě přínosem pro další rozvoj železniční dopravy. My jen nechápeme, proč by měl být zároveň zničen ten starý,“ vyjádřila se k situaci Eva Hanzalová, členka petičního výboru, který za záchranu mostu bojuje. „Převzali jsme ho jako dar od našich předků a máme povinnost zachovat ho a předat těm, co přijdou po nás.“

Petici za záchranu mostu v současné chvíli podepsalo zhruba 3000 lidí. Vyzývá Jihočeský kraj, aby se o most postaral, a navrhuje možnost, že by se na mostě namísto kolejí vybudovala cyklostezka a cesta pro pěší. V takovém případě by však náklady na opravu činily okolo 60 milionů korun.

„Místo jsem byl osobně navštívit a most si prohlédnout. Musím říct, že považuji za chybu, že z něj byla před několika lety sejmuta památková ochrana. Dle mého názoru totiž parametry technické památky určitě splňuje a vnímám i jeho potenciál pro cestovní ruch,“ říká vicehejtman Jihočeského kraje František Talíř.

„Jako Jihočeský kraj bohužel nemáme v našem rozpočtu prostředky na jeho převzetí, opravu a následnou údržbu,“ pokračuje Talíř, „apelujeme ale na stát, aby dal záchraně tohoto unikátního železničního mostu prioritu.“

V současné chvíli leží osud mostu v rukách Ministerstva kultury, které rozhoduje o jeho znovuzařazení mezi kulturní památky.

Stávající most je v dezolátním stavu. Foto: Novinky

„Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích podalo v březnu roku 2021 návrh na prohlášení věci za kulturní památku. Ministerstvo kultury o tom následně zahájilo řízení,” popsal ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Daniel Šnejd.

Dokud je most ve správním řízení, nesmí se na něj sáhnout. Pokud však z jeho znovuzařazení mezi kulturní památky sejde, pravděpodobně zhasne jeho poslední naděje.