Doufám, že si Fiala uvědomí, jak je V4 důležitá, prohlásil Babiš před summitem

„Nechápu, proč někdo kritizuje V4. Tento blok čtyř zemí sehrál zásadní roli v boji proti nelegální migraci. V4 je důležitá a jsou to naši největší partneři z hlediska vývozu, dovozu, jsou tam historické vazby. Byla by škoda, kdyby se blok rozbil. Doufám, že si to příští premiér uvědomí, jak je blok důležitý, ” prohlásil Babiš na letišti v pražských Kbelích těsně před odletem na jednání V4 v Maďarsku, které skupině v současnosti předsedá.