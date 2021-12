Dorazí první pilulky proti covidu pro domácí léčbu

„Léků na léčbu pacientů s covidem-19 máme dostatek. Kromě monoklonálních protilátek už příští týden přijdou dvě palety nového tabletového antivirotika molnupiraviru. To je 5760 dávek. A o týden později přijdou další 3 palety. Výhodou tohoto léku je, že ho můžou pacienti užívat doma,“ napsal ministr na Twitteru.

Podle agentury Reuters unijní regulátor doporučil zahajovat léčbu molnupiravirem do pěti dní od prvních příznaků koronaviru. Pilulky by pacienti měli brát dvakrát denně po dobu pěti dní. Nezávislý panel expertů při americkém Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) však minulý týden jen váhavě doporučil nasazení pilulky.

U molnupiraviru podle expertů zřejmě nehrozí, že by jeho účinnost ještě snížila nová varianta omikron. Molnupiravir schválila jako první země na světě Británie, a to na začátku listopadu. Tamní úřady však doporučily, aby se léčivo nepodávalo těhotným nebo kojícím. Ženy, které se pokouší otěhotnět, by podle doporučení britské vlády při braní léku a čtyři dny po jeho dobrání měly používat antikoncepci.