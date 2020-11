Domovy pro seniory stát neuchránil. Testování přichází pozdě, míní šéf asociace

„Pokud by se začali klienti i zaměstnanci testovat již před měsícem, tak by byla čísla velmi pravděpodobně nižší. K pondělí bylo 4418 nakažených klientů a číslo roste o dvě až tři stovky denně. Rovněž přibývají i nakažení mezi zaměstnanci, kterých je aktuálně 2910. Myslím, že to celkově mohlo být o třicet až padesát procent méně,“ řekl Novinkám.

Odkazoval přitom nejenom na příklady ze zahraničí, ale i na vybraná tuzemská zařízení. „Několik z nich testovalo v posledních týdnech dobrovolně a výskyt v těchto zařízeních je buď nulový, nebo jednotkový. Nejsou tam desítky nakažených,“ podotýká.

Chlíbek: Testy nebyly

V souvislosti s tím upozorňuje vakcinolog Roman Chlíbek na dosavadní nedostatek vhodných testů. Vláda tak podle něj prakticky neměla jinou možnost než vyčkat na příchod těch antigenních. „V průběhu první vlny se testovalo v sociálních zařízeních prostřednictvím RAPID testů, ale jejich citlivost byla nízká, a tak se k jejich opětovnému použití nepřistoupilo,“ řekl Novinkám.

K možnosti pravidelného testování prostřednictvím spolehlivějších PCR testů Chlíbek uvedl, že by daný postup mohl vést k přetížení kapacit odběrových míst i laboratoří. „Lehce by se pak mohlo stát, že by se nestíhali testovat lidé, kteří mají příznaky a potřebujeme u nich vědět výsledek rychle,“ doplňuje vakcinolog.

Ačkoli však podle studie Univerzity Karlovy a motolské nemocnice neodhalí ani antigenní testy onemocnění covid-19 asi u třetiny nakažených, považuje je Chlíbek v současnosti za nejlepší možné řešení situace v sociálních zařízeních.

Testování v plenkách

První dva miliony antigenních testů dorazily do ČR v neděli, dalších osm milionů již vláda objednala. Zároveň se také rozhodla ustoupit od původního záměru plošného testování a využít je namísto toho právě v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních. Ty budou muset povinně testovat od středy 4. listopadu s tím, že se první testy musí uskutečnit do sedmi dní a poté každý týden.

Na nedostatky při přípravě testování ale upozorňuje i Horecký. Doposud není například jasné, zda stát včas zvládne zhruba 700 zařízení, kterých se povinné testování týká. „Dále nevíme ani to, zda dovezou testy na týden, nebo na měsíc,“ popisuje zmatky šéf Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Zároveň upozorňuje, že by se zařízení měla připravit také na situaci, kdy někdo test odmítne podstoupit. „U zaměstnanců je řešení jednoduché, protože jde o porušení pracovní kázně. Ale u klientů to bude těžší,“ podotýká.