Do vod nádrže v České Lípě vyrazili otužilci. Chyběl jim led a mráz

„Škoda, že to počasí nebylo víc vánoční, že není sníh ani led, ale i tak byla dobrá nálada a užili jsme si to," řekl dnes ČTK jeden z otužilců, Jiří Matička. Ve vodě strávil zhruba čtvrt hodiny. V České Lípě se dnes otužilci koupali paradoxně v přírodní nádrži, v níž se v létě nedá koupat. Důvodem je vysoké množství sinic. Podle Matičky je voda v dubické nádrži čistá od září až do jara.