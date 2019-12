Do řádné volby povede asociaci krajů Jiří Běhounek

„Rada asociace krajů se jednomyslně shodla na tom, že do konce funkčního oddělení bude radu zastupovat první místopředseda a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Je nejdéle sloužící hejtman. Myslím si, že to předávám do těch správných rukou. Funkci předsedkyně a hejtmanky budu vykonávat do 31. prosince,” řekla Mráčková Vildumetzová.