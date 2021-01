Do Ostravy dorazila vakcína od americké společnosti Moderna

„Dnes jsme převzali již rozmražené vakcíny. Musí se uchovávat při teplotě dva až osm stupňů. Při dodržení této teploty mají použitelnost až 30 dnů. To je rozdíl oproti vakcíně Pfizer, která po rozmražení musí být spotřebována do pěti dnů,“ sdělil Právu vedoucí pohotovostní lékárny ostravské fakultní nemocnice Petr Bašanda.

„Domluveno je to tak, že 1500 vakcín se poveze do domovů pro osoby se zdravotním postižením, necelých 5000 do domovů pro seniory a dva tisíce vakcín do domovů se zvláštním režimem. Rozděleno je to podle projeveného zájmu v jednotlivých zařízeních,“ vysvětlila Birklenová.