Do konce června má být očkováno šest milionů lidí

Počet očkovaných proti koronaviru v Česku roste. Hovořil o tom ve středu před poslanci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj do konce června by měly být k dispozici vakcíny pro šest milionů lidí. Do konce srpna by měla být proočkována veškerá dospělá populace, tedy zhruba 8,5 milionu lidí, pro něž podle Blatného dorazí 16 milionů dávek. Vakcinace je ale dobrovolná.