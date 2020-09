Do Česka dorazila tisícovka dávek remdesiviru jako dar od EU. Další jsou na cestě

„Že by se stalo, aby se lék nedostal pacientovi, který ho potřebuje, to si nemyslím. Na ruzyňském letišti už přistálo letadlo se zhruba tisícem ampulí remdesiviru. A to je jen první polovina. Přistane-li i ta druhá, do konce října bychom mohli vystačit. Teď je důležité, aby se ministerstvo zdravotnictví domluvilo s firmou a naplánovali zásoby na dalšího půl roku. Tak, jak to probíhá i v ostatních evropských zemích,“ sdělil Právu profesor Šrámek, který je členem expertního týmu, jež schvaluje indikaci k léčbě remdesivirem.