Do Budapešti se vydaly tisíce fanoušků, lidé fandí i v hospodách

Pokud nesedí doma, fanoušci sledují zápas zejména v restauracích a barech. „Návštěvnost nezávisí na tom, kdo hraje, ale hlavně na počasí. Dáváme všechny zápasy, i když nehrají Češi. To ale většinou místo zvuku pustíme hudbu. Ale když si někdo řekne, tak mu to zapneme i se zvukem," řekl výčepní z restaurace Stan na pražském Střížkově.

První čeští fanoušci vyrazili vlakem do Budapešti už v sobotu brzy ráno, hlavní nápor ale zažila maďarská metropole až dnes. Ve městě zpočátku dominovala oranžová barva, patřící Nizozemcům. Fanoušci "tulipánů", kteří to měli do Budapešti o poznání dál než Češi, se patrně vydali na cestu dříve. Postupně se počet obou táborů trochu vyrovnával, podle informací UEFA zápas v hledišti sleduej necelých sedm tisíc českých příznivců.