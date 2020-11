Divadelní pětiminutovky pro každého. Soubor otevřel Výdejní okénko kultury

„Objednejte si živou kulturu, my vám ji zde vydáme! A zahrajeme pouze pro vás,“ láká diváky na představení režisér a principál souboru Cirk La Putyka Rostislav Novák. Představení se odehrává uvnitř haly Skleněnka v pražských Holešovicích, zhlédnout je mohou diváci sedící venku skrze výdejní okénko.

Inspirací pro otevření Výdejního okénka kultury byly Novákovi kromě restaurací také výdejní okénka knihoven. „Začal jsem přemýšlet o tom, jestli je možné takhle vydat lidem i dávku živé kultury. Je to zároveň takový pokus, jestli to divákům chybí. Nám každopádně ano, pociťujeme teď nervozitu jako před premiérou,“ popisuje režisér Novák.

Za kulturou do výdejního okénka chodili především páry.

„Ty výstupy se střídají, každý divák uvidí trošku jiné představení. I pro nás je to pokaždé nové a objevné, takže my se bavíme s diváky,“ říká herec Jiří Kohout, který každé představení uvádí.

Na jevišti před diváky se herci v úterý večer objevili poprvé po dvou měsících, kdy hrál soubor naposledy. „Je to strašná tréma. Strašně rychle se to před lidmi zapomíná, nemít strach, vědět přesně, co děláte,“ popisuje pocity z večerního představení ve výdejním okénku Kohout.