Děvče, které se v Brně narodilo ženě s mozkovou smrtí, je zdravé a veselé

„Je to neuvěřitelný příběh, zázrak, jehož jsme my i vy neoddělitelnou součástí. V každém úsměvu naší vnučky bude zároveň náš velký vděk. Je na světě skoro pět měsíců, podle dosavadních zjištění lékařů se jeví zdravá, je veselá a úsměvy opravdu nešetří. Je to velká náplast na ztrátu její maminky, naší snachy. Za to vám patří obrovský dík,” vzkázala záchranářům vděčná rodina.