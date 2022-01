Devadesátiletého muže s covidem zachránilo nevyzvednuté parte

Oznámení mu do schránky na noviny vložili přátelé. Toho, že si ho nevyzvedl, si všiml na druhý den jeden z přátel. Přišlo mu divné, že oznámení leží pořád ve schránce, protože senior je velmi aktivní muž.

Čtvrtý den ležel v posteli s těžkým covidovým zápalem plic a nebyl si schopen sám přivolat pomoc. Lékaři v Litomyšli ho museli uvést do umělého spánku a nedávali pánovi velké šance.

„Je to ale bojovník a překvapivě se dostal z nejhoršího. Jeden z lékařů si dokonce starého pána vzal na několik dní k sobě domů, to smekám klobouk. Děda díky tomu rychle nabral sílu,“ shrnul jeden z kamarádů. Nebýt nevyzvednutého parte a všímavých přátel, mohlo to dopadnout jinak.