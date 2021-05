Děti ve škole děsí velké zkoušení

„Dcera je na prvním stupni, do školy se těšila, ale byla překvapená, když hned po návratu do školy psala čtyři testy. Prý bylo zapotřebí uzavřít klasifikaci za třetí čtvrtletí,“ popsala Právu matka z Prahy.

Podle předsedy Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého není takový přístup vůbec ojedinělý. „A to přes všechna upozornění, manuály, požadavky ministerstva školství hraničící s nařízením. Asi to není většina, ale významná část pedagogů si myslí, že se děti celou dobu doma flákaly a je třeba je zapojit,“ popsal situaci Právu Černý.

Podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové se oproti podzimu na přístupu učitelů mnoho nezměnilo.

Nyní nejsou podle Mazancové tlaky na žáky tak patrné, protože dosud chodily do školy jen první stupně a jejich učitelé jsou k menším dětem shovívavější. S návratem druhého stupně se podle obou znalců terénu bude zkoušet o to více.

Adaptační období

„Na druhém stupni má svůj podíl i zahleděnost do vlastního předmětu. Učitel má dvě hodiny přírodopisu a už nevidí, že tam jsou další předměty. Nejsou moc zvyklí se mezi sebou nad tím domlouvat a průměrný učitel jim to tam prostě nasolí,“ řekla Právu Mazancová, která působí jako učitelka na víceletém Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích.

Děti se podle ní návratu do škol bojí a školy by jim měly co nejvíce pomoci. „Když se bavím například s našimi primány, kteří věkem odpovídají šesté třídě, ti se fakt do školy bojí, že to bude masakr. Ale naše ředitelka rovnou na prvních 14 dní zakáže testování a známkování. A protože studenti budou o embargu vědět, tak se v případě jeho porušení ozvou,“ uvedla Mazancová.

Podle ní by si učitelé měli uvědomit, že za dva měsíce toho moc „nedodrtí“, spíše by měli počítat s adaptačním obdobím a následně s ukončovací fází. A hodně chodit ven.

„Má cenu opakovat, co jsme dělali v onlinu, a v září zkoušet, na čem je možné stavět. A kde nemám na čem stavět, tak tam musím dostavět ten základ. Tak uvažuje spousta učitelů, kteří mají srovnané, co dělají. A pak bude nezanedbatelná skupina, která to tak nemá,“ dodala.

Podle Černého, ředitele ZŠ v pražských Klánovicích, ale děti propastné mezery ve vzdělání nemají. „Co se týče mojí školy, tak jsme mile překvapeni, co se všechno naučily,“ uvedl.

Čeká, že děti budou mít spíše potíže psychického rázu. „Část dětí má problémy s tím, jak se cítí, jak si připadají. Jsou nejisté, odvykly na denní režim,“ poznamenal Černý.