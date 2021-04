Děti se po půl roce vrátí do lidušek. Na test musí jen učitelé

Za paradox označil Kolafa to, že otestovaní učitelé budou učit i děti, které na test vůbec nemusí. Kromě mladších školáků z prvního stupně základních škol, kde se budou žáci testovat dvakrát týdně, totiž do základních uměleckých škol budou docházet i starší děti z druhého stupně nebo středních škol, které mají jinak zatím výuku na dálku.

„Už jsme to zaznamenali na přelomu roku, kdy do druhého pololetí se zapsala menší část a méně se přihlašuje nových studentů,“ řekl. Ačkoli jsou i žáci, kteří budou výuku na dálku preferovat i do budoucna, většina se těší na návrat do učeben, dodal.